Juve, dal Mondiale messaggio chiaro: l’attaccante esce allo scoperto

Dal Qatar un messaggio chiaro diretto a Torino, casa Juve. A darlo è uno dei giocatori della rosa di Massimiliano Allegri.

Gli appassionati di calcio sono focalizzati su quello che sta accadendo in Qatar, con i Mondiali che sono entrati nella fase calda della competizione e tengo alta l’attenzione. Le squadre di club torneranno in campo tra poco più di un mese, e nel frattempo diverse squadre stanno cercando di tenersi comunque in allenato con tournée ed amichevoli.

In casa Juventus, però, ci sono temi ben più complessi da sviscerare. Le questioni societarie, le dimissioni del CdA, un futuro che pare oggi più nebuloso. Sarà difficile per Max Allegri, una volta rientrati tutti a regime, tenere i giocatori concentrati sul campo. Sono diversi i bianconeri impegnati in Qatar, e per alcuni bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima del rientro.

Angel Di Maria e Leandro Paredes, tanto per fare un esempio, hanno conquistato stasera la qualificazione ai quarti, e per loro la fine dell’esperienza al Mondiale dovrà ancora attendere. Cosi come per Arek Milik, che di contro dovrà affrontare con la sua Polonia agli ottavi la Francia.

Juve, messaggio chiaro di Milik dal Qatar

Grande concentrazione sul Mondiale, ma con un occhio sempre in quel di Torino. Soprattutto di questi tempi, dove si parla tanto di questioni molto complesse. Arek Milik, però, ha ben chiaro il suo futuro, anche in questi tempi non cosi semplici. L’attaccante polacco ha parlato in conferenza, ed ha chiarito ulteriormente (ovemai ce ne fosse bisogno) quello che sarà il suo futuro.

“Ho ottimi ricordi di quando giocavo con il Marsiglia, ho appreso tanto lì”, ha spiegato Milik proprio alla vigilia della sfida contro la nazionale francese. “Tuttavia – ha proseguito l’ex attaccante del Napoli – adesso gioco per un’altra grande società, la Juventus, e mi auguro di rimanerci”, le sue parole. Insomma, una volontà netta da parte di Milik.