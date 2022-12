“Non c’è spazio…”: Inter, scoppia il caso Lautaro Martinez

Il presente di Lautaro Martinez sta diventando davvero difficile e la conferma arriva anche dalle dichiarazioni in diretta televisiva da Qatar.

È iniziato come un caso e poi è diventato qualcosa di tatticamente serio. Lautaro Martinez è stato sostituti dal Ct Scaloni durante la sfida tra Argentina e Messico, e pochi minuti dopo l’Albiceleste è andata in vantaggio con Messi e Julian Alvarez in campo insieme a lui. Il rendimento dell’attaccante dell’Inter non aveva entusiasmato, ma quella rete è stata una coincidenza. Per com’è proseguita la partita, invece, ha assunto sempre più ragionevolezza la scelta del commissario tecnico.

Contro la Polonia, infatti, in campo dal 1′ è stato schierato l’ex River Plate oggi al Manchester City insieme a La Pulga e Lautaro ha visto il match dalla panchina. Sicuramente non una decisione facile da digerire, per il giocatore che attendeva con fiducia i Mondiali di Qatar 2022 per riaffermarsi con maggiore incidenza.

La scelta che Scaloni compirà in occasione degli ottavi di finale contro l’Australia potrà essere ulteriormente indicativa. Nel frattempo Gabriel Batistuta, in Qatar con altri ex compagni per seguire i Mondiali, a ‘TyC Sports’ ha detto la sua.

Argentina, Batistuta sicuro: “Lautaro Martinez e Julian Alvarez insieme in campo no”

In merito al favorito tra Lautaro Martinez e Julian Alvarez, Batigol cerca di essere diplomatico o meglio di riconoscere le qualità di entrambi: “Non tutte le squadre hanno giocatori di tanta qualità lì davanti. Ciò fa ben sperare per il torneo”.

Tuttavia l’ex goleador esclude la possibilità di accontentare entrambi e di vederli in campo insieme: “Credo che non ci sia spazio per farli giocare insieme e che comunque non sia necessario. Non vedo la necessità da parte dell’Argentina di giocare con due numeri 9. Non credo che possano giocare insieme a meno che non accada qualcosa di strano e si debbano segnare 3-4 gol tutti insieme”.