😱 “Anche il Napoli”: caos in Serie A, la rivelazione fa tremare De Laurentiis

In Serie A è caos totale dopo il terremoto andato in scena in casa Juventus. La nuova rivelazione fa tremare anche il Napoli.

Il terremoto in casa Juventus dopo le dimissioni dell’intero Consiglio di Amministrazione ha scatenato il caos in Serie A. Il club bianconero, già finito al centro dell’inchiesta Prisma, potrebbe finire nei guai qualora le indagini dovessero accertare effettive violazioni regolamentari. Molto presto per fare commenti e sentenziare sull’operato dei piemontesi, ma è chiaro che la situazione sia da monitorare giorno dopo giorno.

Le intercettazioni telefoniche che sembrano coinvolgere diversi tesserati della Juventus potrebbero rivelarsi decisive: solamente la giustizia, ordinaria e sportiva, definirà il quadro della situazione. Intanto, ovviamente, si sprecano i commenti a tal proposito.

Napoli, Ravezzani lancia l’accusa

Il caos in casa Juventus sembra aver formato due fazioni: chi contro la Juve e chi a favore dei bianconeri. A tal proposito, ad esprimere la propria opinione è stato il giornalista Fabio Ravezzani in un lungo editoriale su ‘Telelombardia’. Il giornalista ha commentato l’inchiesta sui bilanci della Juventus e si è espresso in difesa della società.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “A coloro che dicono che la Juventus andrebbe radiata o retroscessa in Serie B ed a coloro che odiano la Juventus vorrei ricordare che la questione plusvalenze era nota a tutti. Girarci intorno è inutile, si sta scoprendo quello che tutti hanno sempre saputo. Il giro delle plusvalenze c’è sempre stato, anche la scorsa stagione abbiamo visto cose molto bizzarre. Riguardano anche il Napoli con l’acquisto di Osimhen, diciamolo”.