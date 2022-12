😲 Osimhen non sta nella pelle: la notizia a sorpresa fa esultare il nigeriano

In attesa che il suo Napoli ripreda il campionato contro l’Inter, per Victor Osimhen è arrivata una notizia a sorpresa.

Il Napoli giovedì scorso è volato alla volta della Turchia per prepararsi al meglio per la ripresa del campionato. Gli azzurri resteranno ad Antalya fino al prossimo 13 dicembre, dove Luciano Spalletti spera che i suoi uomini riescano a recuperare le tante energie perse nel corso della prima parte di stagione.

Tra i calciatori più attesi, ovviamente, c’è Victor Osimhen. Il nigeriano nelle ultime gare prima della sosta per i Mondiali in Qatar, vista anche l’assenza forzata di Kvaratskhelia per colpa della lombalgia acuta rimediata nel match di ritorno contro il Liverpool di Jurgen Klopp, ha di fatto trascinato l’intera squadra partenopea.

Il centravanti, infatti, dal momento del suo rientro dal suo infortunio, ha segnato ben 8 gol in 8 gare giocate. Tuttavia, oltre alle reti realizzate, Osimhen è riuscito a fornire assist e a procurarsi il rigore, poi realizzato da Lozano, contro l’Empoli. Il giocatore nigeriano, intanto, non sta nelle pelle per una notizia che potrebbe arrivare a breve.

Osimhen, la notizia fa esultare il nigeriano: il Napoli in amichevole potrebbe affrontare il Lille

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la seconda amichevole che si giocherà a dicembre allo Stadio Diego Armando Maradona potrebbe essere proprio con l’ex squadra di Victor Osimhen, ovvero il Lille. L’alternativa ai francesi sarebbe rappresentata da un club della Liga.

Il Napoli ha già in calendario una gara contro una squadra spagnola. La prima amichevole al Maradona, esattamente il prossimo 17 dicembre, si giocherà infatti contro il Villarreal degli ex Albiol e Reina. Proprio quest’ultimo ha voluto già mandare un messaggio ai tifosi partenopei: “Sarà un onore rivederci”.