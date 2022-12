🔴 Napoli, avvertimento in diretta e tifosi increduli: l’ha detto davvero

Il Napoli, in ritiro in Turchia, ha ricevuto un avvertimento in diretta. Un club crede fermamente nella rimonta scudetto.

Alla ripresa della Serie A manca poco più di mese. Il Napoli è in Turchia, dove sta svolgendo la preparazione invernale. La Juventus, invece, prova ad isolarsi e a ripartire. Tutt’altro che facile, al momento. Il terremoto avvenuto nei giorni scorsi, infatti, ha privato il club dell’intero CdA e ieri è stato certificato un nuovo rosso di bilancio da 239 milioni. Il quadro, per Massimiliano Allegri, è quindi quanto mai complicato tuttavia il tecnico, in queste settimane, proverà a ricompattare lo spogliatoio e preparare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione.

A gennaio la Vecchia Signora affronterà, in ordine, la Cremonese (4), l’Udinese (7), il Napoli (13), il Monza in Coppa Italia (19), l’Atalanta (22) e ancora i brianzoli stavolta in campionato (29). Incontri complessi da affrontare con la massima concentrazione. Il Napoli capolista è distante 10 punti ed altri eventuali scivoloni, di fatto, affosserebbero i sogni della società di risalire ulteriormente e contendere agli azzurri lo scudetto.

Alla ripresa della Serie A Allegri potrà contare su diversi elementi fin qui rimasti ai margini causa infortunio, come ad esempio Federico Chiesa e Paul Pogba. Il tecnico, poi, spera di avere a disposizione un Angel Di Maria finalmente al massimo della condizione fisica e mentale. Tutti elementi positivi che, nonostante i timori legati all’inchiesta “Prisma”, autorizzano i tifosi a sognare di vincere il tricolore. Un obiettivo, secondo Dusan Vlahovic, ancora alla portata della Juventus.

Napoli attento: Vlahovic vuole lo scudetto

Il serbo, nel corso di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato di credere nella riscossa bianconera. “Noi giochiamo partita per partita, siamo a 10 punti dal Napoli che gioca un grandissimo calcio ma la Juve non molla mai. Lotteremo fino alla fine”. L’attaccante, eliminato dal Mondiale ieri per mano della Svizzera, si riunirà al gruppo nel giro di qualche giorno.

La Juve, dal canto suo, si attende un contributo importante dall’ex Fiorentina. Per lui, fin qui, sono arrivati sì 7 reti e 2 assist in 15 apparizioni complessive ma anche diverse prestazioni incolori e qualche attrito con Allegri. Il Bayern Monaco, di recente, ha fatto qualche passo in avanti per lui tuttavia il futuro di Vlahovic, al momento, appare essere ancora a Torino. Ma servono gol importanti per farlo diventare un intoccabile. Il Napoli, intanto, è stato avvertito. La Juventus crede fortemente nella rimonta.