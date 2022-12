Napoli, sorpresa in Turchia: la foto fa impazzire i tifosi

Bella sorpresa in Turchia, dove il Napoli sta svolgendo la preparazione invernale e oggi ha svolto l’allenamento

Il Napoli è in Turchia, precisamente ad Antalya, sede di questa sorta di ritiro invernale che stanno svolgendo i partenopei. E’ stato reso noto il report di oggi, con Amir Rrahmani che ha svolto lavoro personalizzato sul campo. Il difensore kosovaro dovrebbe tornare a disposizione a gennaio, dalla partita con l’Inter. Juan Jesus e Ostigard lo hanno comunque sostituito molto bene.

E’ completamente recuperato Khvicha Kvaratskhelia, mentre Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in piscina. Ma c’è stata una sorpresa non indifferente al Winter Football Series by Regnum: ad assistere all’allenamento del Napoli c’era anche Marek Hamsik. L’ex capitano dei partenopei oggi veste la maglia del Trabzonspor, con il quale ha anche vinto il primo e fin qui unico campionato della carriera.

Qualche giorno fa, a Castel Volturno, c’era stata la visita di Lorenzo Insigne che ha salutato tutti i suoi ex compagni di squadra, scattando anche delle foto. Mentre in Turchia è stato il turno di Marek Hamsik, un altro ex capitano, che tra l’altro ha scattato una fotografia con l’attuale capitano, Giovanni Di Lorenzo. La foto ha fatto impazzire i tifosi del Napoli sui social, che si sono scatenati nei commenti. Lo slovacco è rimasto poi a guardare la seduta pomeridiana in campo, vicino a Spalletti e Giuntoli.

Il Trabzonspor di Hamsik farà un’amichevole mercoledì 7 dicembre, contro il Crystal Palace. Un’altra squadra impegnata al Winter Football Series By Regnum. Mentre il Napoli mercoledì giocherà con l’Antalyaspor, squadra di casa.