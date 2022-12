💰 “È pronto a rinnovare”, la svolta dopo Inter-Napoli? C’è la notizia

Occhio alla svolta per il rinnovo del big: la mossa decisiva arriverà dopo Inter-Napoli? Ecco la notizia di mercato che i tifosi attendevano

Un mese esatto e si tornerà in campo per la seconda parte di stagione. Inter e Napoli si daranno appuntamento alla ripresa del 4 gennaio, per un match che darà il giusto riavvio ad una Serie A che si preannuncia davvero avvincente. E che gli uomini di Spalletti sperano di poter dominare anche nel corso di questo lungo e tortuoso 2023.

Nel mentre, sia Inter che Napoli hanno ripreso a lavorare durante la sosta, nell’attesa di ritrovare nella rosa anche i tanti calciatori coinvolti al Mondiale di Qatar. E poi, tanto Giuntoli quanto Marotta sono già all’opera per rinforzare i rispettivi organici e mettere a posto le questioni rimaste irrisolte sul mercato. In particolare, ambedue le dirigenze sono alle prese con il fronte interno dei rinnovi.

Inter, occhio al rinnovo del big: la svolta in arrivo dopo il Napoli?

Soprattutto è Marotta a dover fare i conti con i tanti contratti in scadenza tra le proprie fila. Non solo quello di Skriniar, ma anche quello di Edin Dzeko. Il bosniaco quest’anno si sta rivelando fondamentale nell’undici di Simone Inzaghi, raccogliendo e riempiendo il vuoto lasciato dall’infortunio dello scialbo Lukaku.

“Dzeko è pronto a rinnovare”: scrive Gazzetta.it, spiegando che a breve l’Inter proporrà una prima bozza di prolungamento all’ex attaccante di City e Roma, con cifre più basse rispetto ai 5,5 milioni di euro percepiti attualmente. La permanenza sale di quota, nonostante le offerte da MLS ed Emirati non scarseggino. E dopo la gara contro il Napoli, potrebbe arrivare la svolta per il futuro di Dzeko.