Ritiro improvviso e addio al calcio giocato: Napoli, notizia a sorpresa

Inter – Napoli è ancora lontana, ma una notizia a sorpresa promette un cambiamento cruciale prima del match: un protagonista intende ritirarsi.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere la fine del Mondiale, e ancora di più prima della ripresa dei campionati. Se il torneo per nazionali in Qatar si concluderà infatti il 18 dicembre, fino al 4 gennaio non rivedremo in campo la Serie A. Il Napoli, ad esempio, quel giorno andrà ospite a San Siro alle 20.45, per affrontare i nerazzurri.

Ma una sorpresa potrebbe cambiare le carte in tavola in vista della partita, dopo l’annuncio di oggi. È risaputo che molti club oggi stanno già sedendosi ai tavoli delle trattative per assicurarsi alcuni nuovi giocatori per gennaio, ma se da un lato c’è chi acquista altri vendono. O comunque rischiano di indebolirsi, nel caso qualche loro giocatore dovesse decidere di appendere gli scarpini al chiodo.

È proprio di questo che si sta discutendo in questa lunga vigilia di Inter – Napoli del prossimo 4 gennaio, dopo che poco fa è stata diffusa la notizia che uno dei possibili protagonisti del match rischia di lasciare a sorpresa il calcio prima del fischio d’inizio. Cosa succederà ora, dopo la rivelazione?

Inter – Napoli perde un protagonista: il portiere medita il ritiro dal calcio

La notizia è stata poco fa da ‘Sportmediaset’: Samir Handanovic, numero 1 dell’Inter, sarebbe meditando di ritirarsi a breve. Non è chiaro se lo sloveno lascerà adesso, a stagione in corso, o aspetterà luglio, ma di sicuro l’Inter perderà uno dei suoi leader storici. Fortunatamente, i pali sono ora difesi da un degno erede, André Onana.

Handanovic viene da undici stagioni in nerazzurro, ma ha ormai 38 anni e non è più considerato un titolare dell’Inter. A gennaio contro il Napoli vedremo infatti in porta il camerunense, reduce da tensioni con il suo ct in Qatar. Ad ogni modo, Handa quest’anno ha giocato appena 8 partite ed è da inizio ottobre che non vede il campo. Per lui, si profila un futuro nello staff tecnico di Simone Inzaghi.