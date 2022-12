Manchester United, la ‘carta’ per Osimhen: si intromette Ancelotti

Il Manchester United molto attivo sul mercato: costretti a cedere un attaccante a gennaio, i Red Devils tornano alla carica per Victor Osimhen.

Scalpita il mercato, man mano che il Mondiali scorre verso il termine e si avvicina la ripresa dei campionati. Il Napoli vuole ovviamente difendere i suoi gioielli a gennaio dagli assalti delle big europee, e anzi rinforzarsi in vista del prosieguo della stagione, ma una novità rischia di aprire una nuova strada di trattativa per una stella dei partenopei.

Una possibile operazione di mercato molto intricata, i cui fili iniziano a muoversi in Inghilterra per arrivare fino in Spagna. Il Napoli, però, entra suo malgrado nel giro con un suo giocatore, a cui Spalletti non vorrebbe assolutamente rinunciare, data la sua importanza nel gioco azzurro. Ma davanti a un’offerta clamorosa, De Laurentiis potrebbe anche dover cedere.

Anche perché di mezzo c’è il Manchester United, un club che non lesina certo sulle spese folli, e che ha bisogno di riassestare la rosa. Soprattutto in attacco, dove dopo l’addio di Ronaldo potrebbe andarsene un altro giocatore, secondo il ‘Sunday Mirror’. In questo modo, alla corte di Ten Hag tornerebbe ovviamente di moda il napoletano Victor Osimhen.

Rashford lascia il Manchester United, il Napoli trema per Osimhen

I Red Devils sembra saranno costretti a cedere la loro punta Marcus Rashford già a gennaio. L’attaccante classe 1997 va in scadenza a fine stagione, e il club inglese vuole giocare d’anticipo e cederlo il mese prossimo, pur di non perderlo a zero in estate. Un’operazione tutt’altro che fantasiosa, perché secondo il quotidiano britannico ci sarebbe già il noto interesse del Real Madrid.

Con la partenza di Rashford, a metà stagione il Manchester United tornerebbe sul mercato per prendere un attaccante, e in cima alla lista potrebbe esserci proprio Osimhen. A inizio novembre, d’altronde, la stampa mancuniana assicurava già che la punta della Nigeria avrebbe lasciato il Napoli a gennaio.