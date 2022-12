Napoli, ecco il difensore del futuro: Giuntoli pesca in Serie A

Il Napoli è pronto a lavorare sulla difesa. C’è un nome sul quale ha acceso i riflettori la squadra azzurra, ma occhio alla concorrenza…

Dopo l’importante mercato della scorsa estate, c’è grande fiducia anche per il futuro in casa Napoli. Cristiano Giuntoli ha dimostrato ampiamente di avere l’occhio lungo, e cosi anche per la prossima stagione si comincia già a guardare dei profili che possano fare al caso della squadra azzurra. Difficile che a gennaio si smuove qualcosa, anche perchè la dirigenza partenopea vorrebbe lasciare intatto il parco giocatori a disposizione Spalletti, al netto di qualcosa occasione ghiotta o cessione che dovesse rendersi necessaria per tutta una serie di motivi.

Discorso diverso, però, sarà quella della prossima estate. Già si pensa a come operare per migliorare ulteriormente la rosa azzurra, ed i nomi non mancano. Possibile che il Napoli vada a mettere mano alla retroguardia, visto che non è certo il futuro almeno di un paio di giocatori. A cominciare da Juan Jesus, che dopo questa stagione potrebbe anche terminare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, magari per fare ritorno in Brasile.

Napoli, il difensore del futuro dalla Serie A: Giuntoli già al lavoro

E cosi un nome che si sta facendo anche in queste ore è quello di Josh Doig, difensore scozzese che milita tra le fila del Verona. Appena 20 anni ma già 9 presenze in questa stagione, 5 da titolare. Il Verona, va detto, non vive una stagione particolarmente semplice, ma Doig si è ben messo in mostra e questo avrebbe convinto anche il Napoli a monitorare la sua situazione.

La conferma arriva da Carlo Laudisa, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ed esperto di mercato, che ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ ha fatto un quadro della situazione. “Diciamo che non è un caso che su Doig si siano mossi il Bologna e l’Atalanta oltre al Napoli”, ha spiegato Laudisa svelando cosi altri due club interessati al giocatore. “Le altre due, però, lo vorrebbero subito, il Napoli invece farebbe un investimento per il futuro”, ha ancora specificato il giornalista.