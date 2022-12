Colpo di scena Napoli, salta il ritiro in Turchia: il top va in vacanza

Napoli, il top player salta il ritiro in Turchia, ad Antalya. L’azzurro andrà in vacanza e poi tornerà a disposizione di Spalletti.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Luciano Spalletti è al lavoro per scaldare i motori in vista della ripresa del campionato di Serie A 2022/2023. Il club partenopeo, in queste ore, si trova in Turchia, ad Antalya, per una mini tournée con tanto di due amichevoli internazionali contro Antalyaspor e Crystal Palace.

Presenti in Turchia tutti i giocatori a disposizione dell’allenatore ed anche sei calciatori della Primavera, aggregati alla prima squadra. Sono assenti, infatti, i calciatori del Napoli impegnati ai Mondiali in Qatar. Anguissa, Lozano ed Olivera sono stati eliminati: Camerun, Messico ed Uruguay, infatti, non hanno superato la fase a gironi della rassegna iridata. Restano in Qatar, invece, Piotr Zielinski e Kim Min-jae, qualificati agli ottavi di finale con Polonia e Corea del Sud.

Napoli, Olivera eliminato dai Mondiali: salta il ritiro in Turchia

Nonostante in tre siano stati eliminati dal Mondiale, non tutti torneranno a disposizione della SSC Napoli e di mister Luciano Spalletti. Se il destino di Hirving Lozano e Zambo Anguissa era già noto da qualche giorno, quello di Mathias Olivera è stato ufficializzato solamente poche ore fa.

Il terzino azzurro, eliminato con l’Uruguay dalla Coppa del Mondo, non partirà per la tournée in Turchia. Il giocatore, come riferisce ‘La Repubblica’, beneficerà di un periodo di vacanza di dieci giorni e raggiungerà il gruppo squadra direttamente a Castel Volturno.