😍 Napoli, bel gesto degli azzurri: accadrà tutto oggi

Momento amarcord nella giornata di oggi: il Napoli ha organizzato un incontro speciale, il gruppo di Spalletti riceverĂ una visita particolare

Piacevole sorpresa per il Napoli. Gli azzurri, nel ritiro turco, oggi riceveranno una visita speciale. La squadra di Luciano Spalletti prepara la seconda parte di stagione, non mancano però i momenti di svago.

La formazione partenopea ieri ha accolto una vecchia conoscenza durante l’allenamento di ieri. Marek Hamsik ieri pomeriggio ha fatto ‘irruzione’ nell’allenamento del Napoli prima dell’amichevole del suo Trabzonspor contro gli inglesi dell’Hull City. L’ex centrocampista ha salutato tutti e oggi, come svelato dal ‘Corriere dello Sport’, ha un altro appuntamento con il gruppo di Spalletti.

Napoli, oggi Marek Hamsik a pranzo con la squadra: è nello stesso hotel degli azzurri, lo slovacco saluterà i vecchi amici e tornerà ad essere Marekiaro

Marek Hamsik ieri ha seguito parte dell’allenamento al fianco di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli. Anche il centrocampista slovacco è al Regnum Carya di Antalya con il suo Trabzonspor.

Così, oggi, l’ex calciatore del Napoli passerà un po’ di tempo con il suo vecchio club. Hamsik è stato infatti invitato a pranzo per salutare i suoi vecchi amici. Tornerà ad essere quindi a tutti gli effetti Marekiaro.

Il 35enne slovacco è rimasto molto legato al club del presidente Aurelio De Laurentiis con il quale ha trascorso buona parte della sua carriera. Hamsik, infatti, ha indossato la maglia azzurra del Napoli in 520 occasioni. Per lui anche 121 reti realizzate.