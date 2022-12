L’ufficialità è amara, ma per i tifosi del Napoli è una buona notizia: il motivo

Napoli, l’ufficialità è amara. Eppure fa sorridere tutti i tifosi azzurri per un motivo ben preciso: ecco quale

Al lavoro nel mini-ritiro invernale di Antalya, il Napoli attende di riprendere il proprio cammino in campionato. Appuntamento al 4 gennaio, quando gli uomini di Luciano Spalletti saranno chiamati alla difficile e insidiosa trasferta di Milano, contro l’Inter. Nel mentre, gli azzurri pensano a ritrovare la forma migliore e gli equilibri che finora hanno tratteggiato una delle squadre più travolgenti di questo 2022.

Anche perché il Napoli sta recuperando piano piano tutti i propri tasselli fondamentali. Non solo i rientri di Rrrhamani e Kvaratskhelia, ma anche e soprattutto i calciatori di scena al Mondiale di Qatar con le rispettive nazionali. E dopo gli eliminati ai gironi come Lozano, Anguissa e Olivera, il gruppo di Luciano Spalletti è pronto a ritrovare anche Piotr Zielinski.

Napoli, anche Zielinski torna a casa: la Polonia va out contro la Francia

C’è stato poco da fare per la sua Polonia, infatti, eliminata dalla Francia campione del mondo. Un 3-1 secco, con i biancorossi completamente travolti da Giroud e Mbappé, che nel secondo tempo ha ammazzato la partita con due giocate da vero fuoriclasse. Tanta amarezza per la Polonia e per Zielinski, che nel primo tempo aveva avuto addirittura la clamorosa occasione di poter rimettere in pari il risultato, malgrado un salvataggio impressionante dalla difesa francese.

Adesso il centrocampista azzurro torna a casa, dove raggiungerà il Napoli dopo un breve periodo di vacanza. Una notizia amara per Zielinski, meno per i tifosi azzurri, che non vedono l’ora di riabbracciare uno dei giocatori più determinanti di questa prima fase di campionato.