😨 Drake, scatto social con una tuta del Napoli: ma i tifosi reagiscono male

Il Napoli è impegnato in Turchia per affrontare presto una lunga serie di amichevoli. Intanto uno scatto social preoccupa i tifosi.

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato in questi giorni in Turchia, pronto a disputare una tournée in vista della ripresa del campionato. La squadra azzurra ha finora realizzato un percorso straordinario in campionato e sia Spalletti che i tifosi coltivano un sogno chiamato scudetto.Â

Una parola che però la squadra ed il tecnico evitano di pronunciare, visto la grande scaramanzia napoletana. Il club è stato più volte negli ultimi anni vicino allo scudetto, ma alla fine l’obiettivo non è stato raggiunto. Lo scudetto manca in città da oltre 30 anni e quest’anno c’è grande entusiasmo attorno alla squadra.Â

Nelle ultime ore un nuovo gesto spaventa e non poco i tifosi azzurri. Il noto rapper canadese Drake ha pubblicato una foto mentre canta con la vecchia maglia del Napoli, precisamente una maglia della Buitoni. Potreste chiedervi il motivo, ma Drake sta preoccupando seriamente i tifosi azzurri.

Napoli e la ‘nota sfortuna’ di Drake

Il famosissimo cantante è noto anche per ‘portare puntualmente sfortuna’ a tutti i club o agli sportivi al quale viene accostato. In passato calciatori come Aguero, Aubameyang o Sancho hanno fatto selfie con il rapper e puntualmente le loro squadre hanno poi subito cocenti sconfitte.Â

Queste e non solo, anche i Toronto Raptors (squadra del cuore Nba del cantante) o Serena Williams, amica del rapper, hanno fatto i conti con grandi sconfitte con la presenza di Drake in campo. Ora Drake ha scelto di indossare la maglia azzurra e i tifosi partenopei, complice la loro grande scaramanzia, non possono far altro che ‘toccare ferro’. Il sogno scudetto prosegue e la squadra di Spalletti deve rompere una nuova maledizione.