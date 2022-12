Colpo di scena Ronaldo: salta il suo approdo in Arabia Saudita?

Il giocatore più chiaccherato in ottica calciomercato è ora come ora senza dubbio Cristiano Ronaldo. Colpo di scena in vista? Le ultime.

A far molto parlare di sé, più del solito, è stato certamente negli ultimi mesi Cristiano Ronaldo. Il ritorno al Manchester United non è certo stato al livello delle aspettative. E l’addio, con la rescissione del contratto, ha rimesso tutto in gioco. Adesso, però, sono arrivati nuovi aggiornamenti su quello che dovrebbe essere il suo approdo in Arabia Saudita.

A volere Cristiano Ronaldo è, infatti, il ricco club Al-Nassr. La cifra messa sul tavolo per convincere l’attaccante è decisamente sostanziosa e tutto ha fatto perciò propendere finora a un approdo certo tra le file della società estera.

Cristiano Ronaldo, tuttavia, è dal canto suo concentrato esclusivamente sul Mondiale che sta disputando con il Portogallo. A condurre i vari colloqui di mercato ci sta perciò pensando il suo procuratore Jorge Mendes, alla ricerca del club migliore per quella che potrebbe essere la fase conclusiva della carriera di uno dei giocatori tra i più forti di tutti i tempi. Colpo di scena in vista? Le ultime.

Calciomercato estero, attenzione tutta riposta sul futuro di Cristiano Ronaldo: arriva una smentita? Le ultime

Novità sul futuro di Cristiano Ronaldo, questa volta sono arrivate da una fonte dell’agenzia di stampa francese ‘AFP’. Sarebbero giunte da Riad, infatti, le ultime sul futuro dell’attaccante portoghese. E se ‘Marca’ ieri parlava di accordo già raggiunto e contratto pronto, gli aggiornanenti hanno frenato.

Per calmare gli animi in merito a quello che sembrerebbe essere un contratto già firmato tra il giocatore e il club Al-Nassr. Viene perciò riferito ciò che realmente sarebbe accaduto: “Soltanto contatti, nessuna firma“. Anche perché, da comprendere, resta il discorso legato ai diritti d’immagine del centravanti. Ancora non ci sarebbe, per questi motivi, nulla di affisso nero su bianco. Con il futuro di un giocatore tutto da scrivere, dopo l’addio anticipato al Manchester United.