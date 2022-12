Calciomercato Juventus, c’è il primo ‘epurato’: “È fuori dal progetto”

Calciomercato Juventus, inizia una nuova era e con essa si sta pensando anche alle varie operazioni da condurre sul mercato: spunta il ‘primo epurato’.

La Juventus, nel ciclone dell’attenzione mediatica e non solo, sta ponendo le basi per iniziare un nuovo ciclo. Agnelli ha detto addio e Ferrero ha preso il suo posto alla presidenza del club. Adesso poi si ragiona anche in ottica mercato e un giocatore in particolare potrebbe essere il primo a dire addio.

La Juventus è chiamata a ripartire dopo quanto avvenuto negli ultimi giorni. L’era di Andrea Agnelli, affiancato da Pavel Nedved, ha visto la propria conclusione con le dimissioni in blocco del CdA. Inizia dunque un nuovo percorso, con la ricostruzione già in atto. Si ragiona perciò, in questo senso, anche sul mercato che per i bianconeri non prevederà verosimilmente grossi esborsi a livello economico.

Si ragiona sulle eventuali partenze e, sotto questo punto di vista, il primo che probabilmente potrebbe dire addio è Weston McKennie. Ci sono diversi club, specialmente da un campionato estero in particolare, ad essere interessati alle sue prestazioni calcistiche. E per l’americano potrebbe essere giunta l’ora di cambiare aria e abbracciare nuove esperienze. Queste le ultime.

Calciomercato Juventus, McKennie non è più un giocatore chiave del progetto: ecco dove potrebbe andare

A parlare del mercato che si avvicina a grandi falcate anche per la Juventus di Massimiliano Allegri (e di quella che è un’idea in particolare) è stato Nicolò Schira. Il giornalista, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha riferito: “Weston McKennie potrebbe lasciareJuventus. L’addio potrebbe arrivare nella finestra invernale di calciomercato”.

Con il mercato che aprirà ufficialmente a gennaio, quindi, potrebbero esserci cambiamenti nella metà campo della squadra bianconera. “Il centrocampista americano – si legge – non è considerato un giocatore chiave per il progetto della Juventus. Il suo futuro potrebbe essere in Premier League“. Il campionato inglese guarda perciò con attenzione allo statunitense che ha avuto modo di mettersi in mostra anche nel Mondiale in Qatar. Arrivando fino agli ottavi di finale, dove è stato infine eliminato dall’Olanda.