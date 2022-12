Calciomercato Napoli, De Laurentiis inflessibile a gennaio: la rivelazione

Napoli, novità in vista del mercato di gennaio? Intanto De Laurentiis è inflessibile, spunta fuori la rivelazione in diretta

Migliorare una squadra capace di quanto mostrato (sia in Serie A che in Champions League) è davvero difficile. Lo sa bene il Napoli e lo sa bene anche Cristiano Giuntoli, che resta al lavoro per consolidare il gruppo azzurro e formalizzare quanto i prima i rinnovi dei tanti pezzi da novanta. Anche perché lo spazio di manovra in vista di gennaio non si preannuncio molto ampio. Sia per una questione economica, ma soprattutto per una questione tecnica.

Toccare gli equilibri di questo Napoli, infatti, sarebbe una follia. L’undici di Luciano Spalletti si fonda su delicate e sottili rotazioni, che stanno riuscendo a tenere tutti dentro e tutti coinvolti nell’exploit di questa stagione. Non proprio tutti, però, stanno trovando lo spazio che vorrebbero. È il caso di Diego Demme, finito ai margini della rosa dopo l’esplosione tecnica di Stanislav Lobotka e ora possibile partente nel corso del prossimo mercato invernale.

Napoli-Demme, Giuntoli e De Laurentiis inflessibili: solo una cosa può cambiare tutto, la rivelazione

A fare chiarezza sul futuro di Diego Demme, è intervenuto Luca Marchetti, esperto di mercato di ‘Sky Sport’. Ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha rivelato: “Ad oggi il mercato del Napoli ruota intorno all’ex Lipsia, è certo. Il calciatore sta bene in azzurro e la società non ha alcuna intenzione di cederlo. Poi bisognerà capire quale saranno le scelte dello stesso Demme, ma la dirigenza è stata chiara”.

Parole che raccontano l’inflessibilità di De Laurentiis e Giuntoli, prima di aggiungere poi altro: “Al momento ha trovato poco spazio, magari Demme potrebbe maturare l’idea più avanti di andar via e giocare con continuità. Al momento, in Italia, solo la Salernitana si è mossa con decisione, ma di qui al 31 gennaio tutto può cambiare. Il Napoli prenderebbe un sostituto solo in caso di sua cessione, così da andare a colmare il vuoto con un sostituto. Di certo, dovrebbe arrivare un’offerta allettante per lasciarlo partire”, ha concluso l’esperto di mercato, Luca Marchetti.