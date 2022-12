👀 Napoli, stai attento: Milan e Juventus hanno già il rinforzo Scudetto

Napoli, fai molta attenzione a come si muovono Juventus e Milan sul mercato. Hanno già individuato il rinforzo Scudetto, c’è il nome

Otto punti di distacco sono tanti, ma al rientro dalla sosta nulla sarà come prima. Almeno sulla carta. Il rientro dal Mondiale sarà un’incognita per tutte, a partire dal Napoli capolista. La formazione di Spalletti ha letteralmente incantato nella prima parte di stagione, ammazzando il proprio girone di Champions League e l’avvio della Serie A. Un qualcosa che ha spiazzato anche le avversarie, su tutte Milan e Juventus, che ora seguiranno a ruota a partire da gennaio.

Dopotutto i rossoneri restano i campioni in carica. E già lo scorso anno si sono dimostrati capaci di poter rimontare distanze di classifica simili, sovvertendo campionati che sembravano già chiusi. Per quanto riguarda la Juventus, invece, qualche incognita in più resta. Eppure bisognerà fare attenzione a come i bianconeri reagiranno alla tempesta societaria che stanno attraversando. E come incorporeranno i tanti rientri dall’infermeria.

Napoli, occhio a Milan e Juventus: obiettivo Scudetto sul mercato

Intanto, il Napoli è chiamato a fare attenzione già sul mercato. Milan e Juventus sono alla ricerca di rinforzi capaci di aggiungere qualità e varietà alle rispettive rose. E riaprire così anche un’eventuale corsa Scudetto con gli azzurri. Come rivelato dal ‘Mundo Deportivo’, sia rossoneri che bianconeri stanno monitorando con attenzione il nome del belga Thomas Meunier.

L’ex PSG è in uscita dal Borussia Dortmund e cerca una sistemazione già nel corso del mercato invernale. In Spagna, il Barcellona sembrerebbe fare sul serio, ma i problemi finanziari dei blaugrana avrebbero riaperto la pista Serie A. Qui, sia Milan che Juventus sono pronti a combatterselo, per quanto in corsa resti anche il Manchester United in Premier League.

Un nome certamente non di grido, ma comunque di assicura esperienza e qualità . Meunier sarebbe utile sia a Pioli che Allegri, che in quella posizione di campo cercano calciatori con quel curriculum e quelle caratteristiche. E nella maratona per il campionato, il belga potrebbe portare la sua nella lotta la Napoli capolista.