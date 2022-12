Cristiano Ronaldo, è tutto fatto: l’annuncio arriva dalla Spagna

Il portoghese ha trovato la sua prossima squadra: Ronaldo firmerà un accordo faraonico al termine delle sue riflessioni

Domani sera, contro la Svizzera, il Portogallo si giocherà un posto per i quarti di finale del Mondiale. I lusitani scenderanno in campo alle 20. Cristiano Ronaldo vuole arrivare fino in fondo per essere decisivo. Al momento però i suoi tifosi lo scaricano.

Secondo un sondaggio lanciato da ‘A Bola’, infatti, il 70% dei lettori ha chiesto di lasciare in panchina CR7 nel prossimo match. L’attaccante, che ha da poco divorziato con il Manchester United, non ha inciso come ci si sarebbe aspettati e appare disconnesso dal resto della squadra. Il suo futuro fuori dalla Nazionale però sembra ormai definitivo.

Calciomercato, Ronaldo all’Al-Nassr: dal primo gennaio CR7 si trasferirà in Arabia Saudita, guadagnerà 200 milioni a stagione

Il quotidiano spagnolo ‘Marca’ non ha ormai più nessun dubbio. Cristiano Ronaldo diventerà un nuovo calciatore dell’Al-Nassr. Il portoghese ha da poco rotto con il Manchester United e fatica a trovare soluzioni in Europa. Il suo futuro sembra dunque essere all’Al-Nassr, la società che più di ogni altra sta spingendo per lui.

Già negli scorsi mesi erano stati compiuti i primi tentativi per portarlo in Arabia Saudita ma in quel caso Ronaldo non ha voluto rinunciare all’idea di giocare ancora in Europa e competere per qualcosa di importante. Ora, al termine di mesi difficili, l’attaccante sembra aver cambiato idea, complice anche un ingaggio astronomico. L’ex Juventus e Real Madrid percepirà 200 milioni di euro a stagione. Il suo contratto avrà una durata di due anni e mezzo. Un totale di 500 milioni di euro difficile da rifiutare per chiunque. Ad allenare CR7 nella sua prossima avventura sarà Rudi Garcia.