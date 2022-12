👀 Napoli, guarda l’ex Sarri cosa combina: scoppia il caso alla Lazio

Incredibile cosa sta accadendo in casa Lazio. Le decisioni del tecnico della Lazio Maurizio Sarri sono certamente destinate a far discutere.

C’è un grande tema di discussione in casa Lazio. Il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, un passato anche sulla panchina del Napoli, avrebbe preso una decisione che, secondo molti, sarebbe abbastanza inattesa. Soprattutto dopo quanto era stato deciso quest’estate prima del campionato.

La Lazio infatti aveva puntata decisa su Luis Maximiano. Ben 10 i milioni che Claudio Lotito ha dovuto sborsare al Granada per portare in biancoceleste il portiere portoghese. Non certo una cifra fuori budget, ma comunque un esborso per un portiere arrivato alla Lazio con i galloni da titolare.

E invece dopo solo 4′ in campo Maximiano è finito in panchina. Al suo posto Provedel il quale, arrivato invece per fare il dodicesimo, si è preso la porta biancoceleste e da allora non l’ha più mollata. Galeotto infatti l’errore di Maximiano durante il match tra Lazio e Bologna, prima giornata di campionato, prese il pallone fuori dall’area di rigore rimediando un cartellino rosso che, da allora, l’ha tenuto sempre fuori dal campo.

Lazio, la scelta di Sarri: Maximiano via da Roma

L’avventura di Luis Maximiano alla Lazio potrebbe concludersi con quei 4′ di gioco. Sarri infatti, dopo averlo retrocesso al ruolo di vice di Provedel, avrebbe anche avallato la sua cessione. Una soluzione che lo stesso portiere, in passato vicino anche al Napoli, accetterebbe di buon grado in quanto gli consentirebbe di ritrovare continuità tra i pali.

Stando a quanto si legge su TuttoNapoli.it l’ipotesi di un prestito in Liga avrebbe già trovato il favore di Maurizio Sarri. Il problema però sarebbe la società . Lotito è infatti poco propenso a trovare una sistemazione in prestito ad un calciatore che comunque rappresenta un esborso da parte della società , preferendo o il recupero in rosa oppure eventualmente una cessione a titolo definitivo che gli consentirebbe di ammortizzare l’investimento fatto. Difficile però, vista la situazione del portiere che non gioca dalla prima giornata, che si possa trovare un accordo sulla seconda ipotesi.