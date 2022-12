🤯 L’attaccante è in città: Napoli, tifosi spiazzati. Spunta la foto

Arrivano le immagini che spiazzano i tifosi. L’attaccante è a Napoli, sono comparse le foto che ritraggono il calciatore in città .

Questo pomeriggio sono iniziate a circolare diverse foto che ritraggono l’attaccante in città . Arrivato a Napoli non si è fatto mancare una visita al murales di Maradona. Una tappa che ormai, per molti calciatori, è diventata quasi un rito ogni volta che visitano la città partenopea.

Mario Balotelli, oggi in città per far visita a sua figlia Pia, non si è voluto appunto esimere dal questo rito. L’attaccante del Sion infatti ha voluto approfittare della sua visita nella città partenopea per visitare il celebre murales che campeggia nel cento della città . Dopo la scomparsa di Diego il murale è diventato una vera e propria meta di pellegrinaggio per tifosi ed appassionati.

Naturalmente i calciatori e gli allenatori non si sottraggono a quello che è diventato un vero e proprio rito laico. L’omaggio al più grande calciatore della storia del Napoli, e secondo molti della storia del calcio, resta uno dei momenti imprescindibili di molte visite da parte di calciatori e allenatori a Napoli. Balotelli quest’oggi non si sottratto e le foto, riportate hanno immediatamente fatto il giro dei social scatenando un discreto dibattito tra i tifosi.

Balotelli, tappa a Napoli con foto al Murales di Maradona

L’ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter, resterà per alcuni giorni a Napoli. Attualmente Balotelli milita nella prima divisione svizzera dove, con la maglia del Sion, ha realizzato 5 gol in 9 presenze. Nonostante sia uscito un po’ dai radar dei grandi club, Balotelli nelle ultime stagioni sta tenendo discrete medie.

La scorsa stagione Mario Balotelli ha segnato 18 gol in 31 presenze nella massima divisione turca. Uno score, agli ordini di Vincenzo Montella, che comunque non ha comportato una conferma all’Adana, visto che il calciatore questa stagione si è trasferito al Sion. Il club svizzero è l’undicesimo club di Balotelli. Ormai un giramondo. In passato il suo nome era anche stato accostato a quello del Napoli, ma adesso con l’attacco azzurro al completo e un Balotelli non più nel fiore degli anni, le sue visite a Napoli molto probabilmente si limiteranno al piacere familiare.