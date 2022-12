Napoli, che si fa con Demme? Il club azzurro ha preso una decisione

Il Napoli sta valutando il da farsi per quanto riguarda la situazione di Diego Demme. Spunta la decisione del club azzurro.

Non si può parlare di un vero e proprio caso interno. Eppure, la situazione di Diego Demme desta grande attenzione all’interno della piazza napoletana. Il giocatore tedesco è arrivato all’ombra del Vesuvio dal Lipsia, con tante buone speranze e di fatto un rendimento positivo nei primi tempi azzurri. Poi il susseguirsi di allenatori, un cambiamento all’interno della veste tattica e per ultimo l’infortunio.

Insomma, Demme ha trovato sempre meno spazio. Adesso la cessione sembra un eventualità possibile, ed addirittura probabile. In quella zona di campo c’è grande traffico, e giocatori come Lobotka, Anguissa e Ndombele stanno facendo vedere grandi cose, oltre ad essere investimenti importanti della stessa società. Ecco perchè ci si aspetta di vedere tendenzialmente loro in campo.

Napoli, decisione presa: ecco cosa si farà con Demme

Ecco perchè il Napoli sta valutando il da farsi. Come detto, quello di Demme non si tratta di un vero e proprio caso, ma restano da sciogliere diversi nodi intorno al centrocampista azzurro. Ecco perchè, secondo quanto riportato questa mattina da ‘La Repubblica’, la dirigenza partenopea avrebbe preso una decisione proprio in relazione alla situazione dell’ex Lipsia.

L’incontro tra dirigenza ed entourage del giocatore – si legge – si terrà dopo il ritiro in Turchia, e da qui si getteranno le basi per il futuro. Il Napoli, come noto già da tempo, non ha alcuna intenzione di privarsi di Demme in questa seconda parte della stagione che sarà fondamentale e dove servirà tutto il contributo possibile. E’ anche vero, però, che se dal lato di Demme dovessero arrivare delle proposte interessanti, il Napoli le prenderebbe in considerazione.