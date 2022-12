“Contatti da Napoli e Milan”: l’agente svela tutto, è sfida sul mercato

Napoli e Milan si contendono un nuovo giovane talento sul mercato. A confermarlo è stato l’agente del giocatore in una recente intervista.

Il calciomercato è pronto a partire, con la ripresa dei campionati a gennaio, e in Serie A è già sfida aperta. Tra le tante squadra che si affronteranno in un testa a testa per assicurarsi alcuni dei più promettenti giocatori in circolazione, ci sono anche Napoli e Milan. Una sfida al vertice della Serie A, tra due società che hanno dimostrato di sapersela giocare bene sui giocatori giovani e meno affermati.

Ecco perché diventa molto interessante scoprire chi tra partenopei e rossoneri riuscirà per prima a mettere le mani sul nuovo obiettivo di mercato. Entrambe sono a caccia di rinforzi per il futuro, sia per gennaio che per la prossima stagione, e i loro interessi si sono ritrovati a scontrarsi sul nome di un talentuoso difensore emerso negli ultimi giorni sulle cronache.

Dopo vari indiscrezioni dei giorni scorsi, oggi sulla ‘Gazzetta dello Sport’ ci sono proprio le parole dell’agente del giocatore interessato, che conferma la storia. Napoli e Milan sarebbero entrambe in corsa per acquistare il giocatore, e avrebbero già preso contatti con lui per iniziare a sondare il terreno.

Napoli e Milan su Kadioglu: ecco le parole dell’agente

“Napoli e Milan ci hanno contattato, fa piacere l’interesse dei grandi club”. A parlare è Feyzullah Kadioglu, padre e agente del giovane giocatore turco Ferdi Kadioglu. Il genitore ha però cercato anche di mettere in chiaro che un trasferimento al momento non sarà semplice: “Il Fenerbahçe resta la priorità. Mio figlio vuole vincere il campionato qui. Se però il club dovesse darci il via libera, valuteremo ogni opzione”.

23 anni, nato e cresciuto in Olanda, Kadioglu è passato al Fenerbahçe nell’estate del 2018 dal NEC Nijmegen. Gioca terzino destro, un ruolo in cui il Milan è già abbastanza coperto, infatti i rossoneri non hanno fretta. Discorso diverso per il Napoli, che alle spalle di Di Lorenzo ha il solo Zanoli. Per il difensore turco si prevede una spesa di almeno 12 milioni di euro.