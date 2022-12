Napoli-Hamsik, ci risiamo: dopo Lobotka un altro talento consigliato da Marek

Marek Hamsik ed i preziosi consigli per Cristiano Giuntoli. Cosi un nuovo talento slovacco finisce nell’orbita azzurra.

Ci ha messo un po’ di tempo in più, ma alla fine ha convinto tutti. Stan Lobotka da ormai un paio di anni ha raggiunto degli standard veramente molto alti, confermandosi un elemento imprescindibile per il gioco di Luciano Spalletti. Il centrocampista slovacco è senza dubbio il cuore della manovra azzurra. Quando non c’è si sente, e questo lo rende un elemento molto appetito anche sul mercato.

La verità, però, è che il Napoli in questo momento vorrebbe blindarlo. Non c’è alcun motivo per lasciar andare Lobotka, soprattutto adesso che lo slovacco pare aver trovato una dimensione ben chiara. Da qualche settimana si parla di rinnovo di contratto per l’ex Certa Vigo, con il Napoli disposto anche a mettere in campo un sacrificio pur di arrivare alla firma.

Napoli, dopo Lobotka un altro consiglio di Marek

L’arrivo di Stan a Napoli è stato caldeggiato da un altro slovacco che ha fatto la storia recente della squadra partenopea. Marek Hamsik ha fatto da garante per Lobotka, e se è vero che inizialmente il centrocampista ha trovato non poche difficoltà, oggi De Laurentiis e Giuntoli non devono far altro che ringraziare l’ex numero 17 azzurro.

Ma dopo Lobotka, pare ci sia un altro nome sulla lista dei consigli firmata Hamsik. Proprio in queste ore che vedono il Napoli in Turchia – come riporta ‘Il Mattino’ – Hamsik avrebbe incontrato Giuntoli. Un nome su tutti, un baby talento per il quale Marek avrebbe garantito senza indugio. Si tratta di Tomas Suslov, centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Groningen.