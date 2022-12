“Un nuovo Anguissa”: Napoli, spunta il piano di Giuntoli e Spalletti

Un nuovo Anguissa per il Napoli? Scopriamo qual è il piano al vaglio del ds Giuntoli e di Spalletti per rinforzare il centrocampo partenopeo.

Il Napoli guarda al futuro sul mercato, preparandosi a rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, in cui i partenopei sono chiamati a una dimostrazione di maturità. Dopo le ottime cose fatte vedere fin qui, i ragazzi di Luciano Spalletti devono difendere il primo posto in classifica, puntando a vincere uno scudetto storico. Contemporaneamente, però, c’è anche l’impegno in Champions League, per cui nuovi rinforzi sarebbero graditi.

Di nomi ne circolano tanti, per gennaio o per luglio, nei ruoli più disparati. Uno dei settori del campo in cui si sente maggiore necessità di aggiunte alla rosa è il centrocampo, dove il trio Lobotka – Zielinski – Anguissa è da sogno, ma ha pochi ricambi. Il vero problema del Napoli è che, data la situazione nelle casse del club, al momento è impensabile acquistare senza prima aver venduto.

Per questo Spalletti e il ds Cristiano Giuntoli stanno studiando un piano sul mercato, con una cessione importante per arrivare poi al tanto sospirato rinforzo. Oggi è ‘La Repubblica’ a raccontare come intende muoversi sul mercato la dirigenza del Napoli, ricordando proprio le parole dell’allenatore. Spalletti, infatti, considera sia Ndombelé che Gaetano potenziali sostituti di Lobotka.

Il Napoli alla caccia di un nuovo Anguissa: il piano di Giuntoli

Questo comporta che il rimpiazzo ideale dello slovacco, Diego Demme, sia superfluo nella rosa e possa dunque essere ceduto. Anche perché tra infortuni e un feeling non eccellente con l’allenatore toscano, il tedesco non è mai entrato stabilmente tra i titolari di Spalletti. Stando così le cose, diventa necessario trovare un “nuovo Anguissa”.

Sarebbe questo, secondo il quotidiano, il piano prioritario di Giuntoli e Spalletti per il mercato del Napoli. Ai partenopei serve dunque “una mezz’ala fisica con le caratteristiche di Anguissa”, anche per far rifiatare il camerunense, che durante la sosta è stato impegnato al Mondiale. Nessun nome per il momento, però: finché non verrà deciso il futuro di Demme, non si muoverà nulla.