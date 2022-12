Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa: un altro affare con Pozzo

I buoni rapporti maturati negli anni da Aurelio De Laurentiis e Pozzo possono favorire una nuova operazione di mercato tra Napoli e Udinese

Il Napoli si guarda intorno in vista dell’estate. Il calciomercato potrebbe riservare delle novità nei prossimi mesi. Tra i calciatori che non sono certi di rimanere a lungo tra i partenopei c’è il difensore centrale brasiliano Juan Jesus. Il calciatore ex Inter e Roma è in scadenza di contratto a giugno.

Al momento non ci sono notizie in merito alla possibilità di prolungamento. Il 31enne di Belo Horizonte, arrivato al Napoli a titolo gratuito nel 2021 in seguito al suo addio alla Roma, potrebbe arrivare a fine contratto e separarsi dalla squadra di Spalletti. Se così fosse, gli azzurri hanno già individuato il ricambio.

Calciomercato Napoli, il difensore dell’Udinese Becao in cima alla lista in caso di partenza di Juan Jesus

Dell’interesse del Napoli nei confronti di Rodrigo Becao ha parlato questa mattina il ‘Corriere dello Sport’. Il difensore è da tempo nel mirino della squadra partenopea. Secondo il quotidiano romano, il calciatore dell’Udinese “ha un posto privilegiato nel database di Castel Volturno”.

Per imbastire e chiudere una trattativa, il Napoli può contare sui buoni rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo. In questi anni, infatti, i club hanno compiuto diversi affari e la storia potrebbe ripetersi ancora. I discorsi relativi al passaggio di Becao sotto il Vesuvio potrebbero aprirsi tra un po’, in ottica nuova stagione.

Il centrale dell’Udinese è arrivato in Italia nel 2019 dal Bahia. In questi anni la sua crescita è stata evidente ed è ormai un leader della retroguardia dei friulani. Becao ha un contratto con i bianconeri fino al 2024. In questi anni ha collezionato 111 presenze con la maglia dei friulani e ha siglato 5 reti. Quest’anno ha collezionato 9 gettoni. Questo perché prima della pausa è stato costretto a saltare le ultime partite a causa di un problema muscolare. La data di scadenza del contratto e l’esperienza accumulata durante queste stagioni in Serie A possono favorire il grande salto verso una big.