Napoli, un nuovo ‘soldato’ in difesa per Spalletti: sfida al Milan

Il Napoli è pronto ad entrare in competizione con il Milan per aggiudicarsi la corsa a uno dei difensori centrali mancini di moda in Serie A

In queste ore sono diversi i calciatori accostati al Napoli di Spalletti. Prospetti interessanti che potrebbero compiere il grande salto tra gennaio e quest’estate. Tra i giocatori che sarebbero finiti nel mirino della società del presidente Aurelio De Laurentiis non mancano quelli già appartenenti a formazioni di Serie A.

Uno di questi gioca nello Spezia e ha appena concluso da poco la sua prima esperienza in un Mondiale con la maglia della Polonia. Il calciatore in questione è Jakub Kiwior, centrale difensivo di 189 cm che la squadra ligure ha portato in Italia appena un anno fa.

Calciomercato Napoli, caccia ad un difensore: tra gli indiziati spunta anche il nome di Jakub Kiwior

Jakub Kiwior, classe 2000 dello Spezia, ha avuto una crescita esponenziale da quando gioca in Serie A. Le sue buone prestazioni gli hanno regalato anche la possibilità di partecipare al Mondiale. Il centrale difensivo mancino, che i bianconeri hanno prelevato un anno fa dallo Zilina, ha giocato al fianco di Glik in Qatar.

Kiwior è stato schierato titolare nelle quattro gare e ha chiuso la sua esperienza nella manifestazione con la sconfitta rimediata domenica pomeriggio contro la Francia negli ottavi di finale.

Ora, come rivela ‘la Repubblica’, il suo nome è nel mirino del Napoli. Il giocatore è un obiettivo della formazione partenopea per rinforzare la difesa. Una trattativa potrebbe partire a breve. Gli spezzini chiedono per lui 15 milioni di euro. Gli azzurri sarebbero “in prima fila” e disponibili a trattare con lo Spezia. La squadra di Gotti però confida di riuscire a trattenerlo quantomeno fino a quest’estate. In questo campionato, Kiwior ha collezionato 15 presenze. Il polacco, che ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2025, non si è perso neppure una gara. In totale ha rimediato due cartellini gialli. Nell’ultimo periodo, il giocatore è stato accostato pure al Milan di Stefano Pioli.