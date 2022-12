Napoli, la notizia che infiamma il mercato: contatti con l’ex Milan

Il Napoli sta pensando di riportare in Italia una vecchia conoscenza dei tifosi del Milan: gli azzurri fiutano il grande colpo

Il Napoli accarezza il grande colpo. Gli azzurri, tra le manovre che stanno pensando per la prossima stagione, hanno un progetto per riportare in Italia una vecchia conoscenza della Serie A. Non solo il club del presidente De Laurentiis è intenzionata a concentrarsi sul fronte.

L’indiscrezione lanciata questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’ vede alla finestra un altro grande club italiano, intenzionato a pescare in Liga per aumentare i muscoli del suo centrocampo. Il giocatore oggetto del desiderio del Napoli è Franck Kessié. L’ivoriano, dopo aver lasciato il Milan in estate, potrebbe adesso salutare pure il Barcellona. Con i blaugrana ha trovato pochissimo spazio finora.

Il Napoli sta pensando di riportare in Italia Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è stato un elemento molto importante nello scacchiere tattico del Milan negli scorsi anni. Il giocatore, arrivato a ridosso della scadenza del suo contratto con i rossoneri, negli scorsi mesi ha accettato le lusinghe del Barcellona.

Il suo percorso blaugrana però non è cominciato nel migliore dei modi perché ha davanti a sé diversi giocatori. Nelle gerarchie di Xavi è apparso fin da subito indietro. Il giocatore potrebbe pertanto cambiare maglia ma l’ostacolo è rappresentato dal suo importante ingaggio.

Al Barcellona, infatti, percepisce 6.5 milioni di euro netti a stagione. Per il mercato di gennaio si stanno già muovendo alcuni club della Premier League, formazioni comunque non di primissimo piano. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, lo scenario più verosimile è che il giocatore possa chiudere la stagione con i catalani e poi cambiare aria a giugno. La destinazione favorita in questo caso sarebbe l’Italia.

L’Inter ha però già fissato le sue condizioni all’agente del giocatore, Atangana: trasferimento in prestito e parte dell’ingaggio pagato dal Barcellona. In alternativa, necessario uno sconto da parte di Kessié. I piani del Napoli potrebbero essere simili, sebbene scriva ancora la testata romana, gli scenari potrebbero essere lievemente modificati dall’eventuale cessione di Demme. Resta l’ostacolo legato all’ingaggio, fuori dai parametri del club di De Laurentiis.