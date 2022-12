😱 “Deve scegliere…”: Napoli, il colpo di scena dell’erede di Lozano

L’addio di Hirving Lozano dal Napoli è sempre più probabile e il suo possibile erede sta tentennando: tutti i dettagli

Hirving Lozano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 con il Napoli ed è uno dei più pagati della squadra. Fa parte dei giocatori come Osimhen e Zielinski che possono lasciare il club partenopeo, dopo il taglio al monte ingaggi di Aurelio De Laurentiis. La prossima estate sarà solo a un anno dalla scadenza e l’intenzione del Napoli è quella di non rinnovargli il contratto, almeno alle condizioni di oggi: l’attaccante messicano guadagna circa 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra molto alta dopo la ‘tabula rasa’ della scorsa estate.

Ecco perché il Napoli si sta cautelando sul mercato per capire chi possa raccogliere l’eredità di Lozano. Uno dei nomi seguiti seriamente da Cristiano Giuntoli è Marcus Thuram, figlio d’arte dell’ex difensore Lillian, che tra l’altro è nato a Parma. L’attaccante ha scelto di giocare per la Francia ed è impegnato al Mondiale, dove ai quarti di finale attende di capire chi saranno i prossimi avversari de Les Bleus. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2023 e non rinnoverà con il Borussia Monchegladbach. Questo lo pone in una situazione ottima per un giocatore che, in sostanza, si sceglierà la squadra già a gennaio.

Napoli, Thuram per il post Lozano: come stanno le cose

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione: “A giugno Thuram si prende gratis e al Napoli piace, è versatile, il suo CV è impressionante ed è stato accostato anche all’Inter. Bisogna capire il suo ingaggio visto che il club partenopeo ha impostato il suo limite a 3,5 milioni”. Poi sull’interesse del club partenopeo: “Per il Napoli rappresenta una fortissima tentazione, al momento fa le sue valutazioni ma è il calciatore che deve scegliere”. Si era anche parlato dell’interesse del Bayern Monaco per Thuram, che però vorrebbe un profilo più simile a quello di Lewandowski.

Thuram è stato vicino all’arrivo in Serie A, precisamente all’Inter, ma un infortunio fece saltare il trasferimento e allora Marotta virò su Correa, un fedelissimo di Inzaghi. E adesso può raccogliere l’eredità di Lozano, che a fine stagione potrebbe salutare.