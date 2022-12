Ronaldo, ora l’umiliazione è sicura: c’è l’annuncio ufficiale

Tra meno di un’ora il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronterà la Svizzera per l’accesso ai Quarti. Il tecnico spiazza tutti i tifosi.

Si stanno disputando quest’oggi gli ultimi match validi per gli Ottavi di finale del Mondiale. Oggi pomeriggio abbiamo visto una grande sorpresa con la vittoria ai calci di rigore del Marocco sulla Spagna ed un’eliminazione quindi clamorosa. La nazionale africana affronterà ora ai Quarti di finale la vincente tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Svizzera, un’altra nazionale molto insidiosa.

Il match andrà in scena tra meno di un’ora ma il ct della Nazionale portoghese ha lasciato tutti a bocca aperta con una scelta clamorosa. Cristiano Ronaldo non sarà del match, il cinque volte Pallone d’Oro partirà dalla panchina. Scelta che spiazza e che lascia interamente sbalorditi i tifosi di tutto il mondo.

Al suo posto non ci sarà però, come tutti pensavano, Rafa Leao. L’attaccante del Milan partirà anch’egli dalla panchina e il tecnico della Nazionale ha scelto invece Gonzalo Ramos. Il giovane attaccante del Benfica è molto gradito tra il popolo portoghese e toccherà a lui guidare l’attacco questa sera.

Cristiano Ronaldo, scelte shock del ct

Il calciatore portoghese, campione tra i migliori dell’ultimo ventennio e considerato tra i migliori di sempre, non sta vivendo un periodo semplice e recentemente ha rescisso il contratto con il Manchester United. Neanche in Qatar sta giocando benissimo e diversi sondaggi in Portogallo davano i tifosi desiderosi di voltare pagina e ripartire da calciatori più giovani.

C’era chi gradiva Leao e chi gradiva Ramos, ma dopo diverse gare dal primo minuto c’è la prima clamorosa bocciatura per Ronaldo. Cristiano può raggiungere la storia in questo Mondiale, ma almeno all’inizio dovrà affidarsi ai suoi compagni di squadra. Ramos sarà supportato da calciatori di talento come Bernardo Silva, Joao Felix e Bruno Fernandes, un tris di caratura Mondiale. Ecco le formazioni ufficiali per il match che andrà in scena alle ore 20. Stasera si giocherà cosi l’ultimo Ottavo di finale:

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro; William, Otavio; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Gonçalo Ramos.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Fernandes, Schär, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.