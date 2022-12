Napoli, senti cosa dice Spalletti: le sue parole fanno impazzire tutti

Spalletti, dal ritiro in Turchia, ha parlato del Napoli, dello scudetto e due suoi giocatori. E una frase ha lasciato particolarmente il segno.

Tempo di sosta ma non proprio di riposo, per il Napoli. Anche se il campionato di Serie A è fermo a causa del Mondiale, il club partenopeo sta portando avanti la preparazione in Turchia, presso il Regnum Carya Resort di Belek, Antalya. Un’occasione necessaria per mantenere la forma atletica ottimale in vista della ripresa del campionato, a inizio gennaio, e per proseguire la corsa scudetto.

E, a proposito di occasione, Luciano Spalletti ha colto quella di incontrare la stampa turca per parlare della sua squadra e delle ambizioni degli azzurri, oltre che del calcio turco. Anche perché il Napoli in Turchia guarda spesso, dato l’interesse per il terzino Kadioglu del Fenerbahçe, stesso club da cui arriva Kim Min-jae. “Una grande campione” lo ha descritto il tecnico di Certaldo, la cui fascinazione per il coreano è nota da tempo.

Oltre a questo, però, l’allenatore toscano ha anche rivelato una cosa sul suo possibile futuro, spiazzando alcuni tifosi napoletani. Commentando sulla qualità degli allenatori internazionali venuti a lavorare in Turchia negli ultimi anni (tra cui tanti italiani, come Pirlo e Montella) si è anche lasciato andare a una confessione. “Mi piacerebbe allenare qui, un giorno” ha detto.

Spalletti fa impazzire i tifosi del Napoli: ecco le sue parole

Nulla di cui i tifosi del Napoli debbano preoccuparsi, però. “Nessuno che viva a Napoli vorrebbe andarsene” ha specificato Spalletti, che ha poi anche spiegato i motivi reconditi del successo del club. “Traiamo la nostra forza dalla città di Napoli. I nostri giocatori potrebbero restare con noi molto a lungo, grazie alla passione e all’amore per il calcio a Napoli. È una cosa che permea tutti i giocatori”.

L’allenatore dei partenopei ha quindi voluto sottolineare il profondo e unico rapporto tra il club, i suoi tifosi e la città intera, uno dei tratti caratteristici del Napoli. “Abbiamo il potere di tenere tutti i nostri giocatori finché vogliamo” ha aggiunto. E tra questi giocatori c’è ovviamente anche Eljif Elmas, su cui Spalletto ha speso parole al miele. “È la luce dei miei occhi, che giochi o no. È una persona eccezionale e un calciatore che vuole sempre lavorare e migliorare”.