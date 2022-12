Napoli, l’Inter vuole lo scudetto: e Inzaghi lancia la sfida in diretta

L’Inter vuole vincere lo scudetto e Simone Inzaghi lancia la sfida in diretta al Napoli: alla ripresa ci sarà lo scontro diretto

L’Inter non ha rispettato le aspettative fino a questo momento della stagione. Troppe sono le sconfitte negli scontri diretti da parte della squadra di Simone Inzaghi, che non solo ha perso i big match, ma anche raccolto zero punti sul campo dell’Udinese. L’allenatore nerazzurro è stato criticato diverse volte sui social per la gestione dei cambi dei suoi giocatori ammoniti. Tuttavia, è comunque arrivato il passaggio del turno in Champions League nel girone più difficile della competizione.

L’Inter ha buttato fuori il Barcellona, uscendo imbattuto dalla doppia sfida. E alla ripresa punterà con decisione a vincere il campionato, cosa che non è successa la scorsa stagione in favore del Milan. Davanti c’è un Napoli lanciatissimo, ma mancano ancora tanti mesi e tutto può ancora succedere. Si inizierà dallo scontro diretto allo stadio Giuseppe Meazza del prossimo 4 gennaio, che potrebbe riaprire la lotta anche con il Milan, secondo a -8 dai partenopei. E proprio della corsa scudetto ha parlato Inzaghi, alla vigilia dell’amichevole col Salisburgo.

Inter, Inzaghi lancia la sfida al Napoli per lo scudetto

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Salisburgo: “Il mio augurio e la mia speranza è che l’Inter possa vincere lo scudetto. Ci sono ancora 23 partite da giocare, il percorso del Napoli è importante. Le vittorie sono 10 su 15 e non bastano con le medie dei partenopei, che viaggiano a ritmi elevatissimi”. Insomma, ciò che si augura l’allenatore dei nerazzurri è di non compiere più quei passi falsi che fin qui sono stati decisivi. E anche che il Napoli subisca un calo, visto che le uniche due partite in cui i punti li ha persi sono state con Fiorentina e Lecce ad agosto.

Dove può arrivare l’Inter non è ancora noto, anche se le potenzialità sono altissime. Inzaghi può però tornare a contare su Romelu Lukaku, protagonista di un pessimo Mondiale, ma con tanta voglia di riprendersi e fare tanti gol da gennaio in poi.