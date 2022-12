🔥 Napoli, Spalletti avverte gli avversari in diretta: nuovo asso nella manica

Le parole del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dalla Turchia sono un monito per tutti gli avversari azzurri nella seconda parte di stagione.

Mentre Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Frank Anguissa, Mathias Olivera e Kim Min-Jae si godono le meritate vacanze dopo gli impegni ai Mondiali di Qatar 2022, il Napoli riprende il ritmo match in occasione dell’amichevole in Turchia contro l’Antalyaspor. Il gruppo di Luciano Spalletti è riunito in una sorta di ritiro invernale, per spezzare l’inerzia dei quasi due mesi senza partite fra Coppa del Mondo e festività natalizie.

Una prima buona risposta è arrivata. Il risultato della sfida amichevole è stato di 2-3 in favore degli ospiti, ovvero del Napoli e in gol è andato Giacomo Raspadori con una doppietta e poi l’esterno Matteo Politano. Ciò già rappresenta una piccola rassicurazione sull’ottimo stato di forma dei due attaccanti azzurri.

Grande notizia lieta per i tifosi del Napoli è stata quella di poter rivedere in campo il georgiano Kvaratskhelia, fermo dalla gara del 29 ottobre contro il Sassuolo a casa di una lombalgia. Tuttavia la risposta più bella ed efficace l’ha data Raspadori, il quale si è disimpegnato in maniera egregia anche nel 3-4-2-1.

Napoli, Spalletti avverte gli avversari: “3-4-2-1 è una carta a disposizione”

Già, perché Luciano Spalletti ha scelto la novità. Il tecnico del Napoli sta lavorando dall’arrivo in Turchia su nuove soluzioni tattiche. Queste potrebbero essere un tentativo in più di rendere gli azzurri sempre meno prevedibili e quindi offrire di volta in volta meno punti di riferimento agli avversari. Ovviamente, in parte la circostanza è stata dettata dalla necessità a causa delle molte assenze chiave in vari reparti.

In merito è comunque intervenuto l’allenatore toscano, parlando in conferenza stampa al termine della vittoria odierna: “Il 3-4-2-1 è un’altra carta a disposizione, oltre al fatto che stasera mancavano molti difensori e quindi si mettono nel ruolo altri giocatori. Così si capiscono anche cose nuove. Il campo ha facilitato il gioco della palla all’inizio e poi i ragazzi ci hanno sempre provato. È stata una partita interessante come contesto, e dobbiamo continuare la preparazione. Il capitano Di Lorenzo è stato il solito, anche se in un altro ruolo. Jack Raspadori, invece… quando c’è umiltà e disponibilità ad aiutare la squadra, correndo e faticando, allora si può fare qualsiasi ruolo, anche perché lui conosce il gioco”.