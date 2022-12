“Forte dolore alla caviglia”: Inter, rivelazione spiazzante dal Qatar

La rivelazione che arriva dal Qatar ha letteralmente spiazzato tutti. Riguarda un giocatore dell’Inter impegnato ai Mondiali.

L’Inter guarda al Mondiale con grande attenzione visto che ci sono ancora alcuni giocatori nerazzurri impegnati nella competizione. Se è vero che la delusione di Romelu Lukaku è stata evidente, con l’eliminazione del suo Belgio, è altrettanto vero che c’è un altro attaccante nerazzurro che sogna. Lautaro Martinez ha giocato due partite su quattro con la maglia da titolare, ha gioito con la squadra anche se non è riuscito a rendere al massimo delle sue possibilità.

Al netto di tutti, la sua Argentina è approdata ai quarti di finale e contro l’Olanda si prospetta una partita dal tasso tecnico molto importante. Entrambe le squadre metteranno tutto per passare il turno, e cosi i tifosi dell’Inter faranno il tifo per il suo attaccante. ‘El Toro’ riuscirà a mettere il suo primo gol al Mondiale proprio control a compagine olandese?

Inter, la rivelazione dal Qatar ha spiazzato tutti

Il ct Scaloni crede molto in Lautaro, ma allo stesso tempo si aspetta grandi certezze dell’attaccante. Quello che di sicuro non è mancato è l’aspetto legato alla sua personalità. La rivelazione arrivata in queste ore dal Qatar conferma proprio il carattere di Lautaro, visto che l’attaccante dell’Inter sarebbe arrivato al Mondiale con un forte dolore alla caviglia. Ma Martinez ha giocato comunque, almeno stando al racconto del suo agente Alejandro Camano.

“Posso raccontarvi che Lauti è arrivato al Mondiale con un forte dolore alla caviglia, un problema non da poco. Ha giocato ogni partita di questo Mondiale con infiltrazioni per alleviare il dolore”, ha spiegato ‘Radio la Red’. “Lautaro non voleva parlarne, voleva mantenere l’attenzione sulla squadra e non sulle sue condizioni”, ha ancora spiegato l’agente. “Ma oggi mi ha detto che ora si sente benissimo, alla perfezione“, ha ancora proseguito Camano, rassicurando cosi tutti.

Dichiarazioni, quelle dell’agente, che restano comunque spiazzanti sia per i tifosi argentini che per quelli dell’Inter. Camano ci ha tenuto a precisare che Lautaro sta bene allo stato attuale delle cose, e questa è ovviamente la speranza soprattutto in quel di Milano dove si aspettano di ritrovare un giocatore totalmente integro.