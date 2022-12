“Un clamoroso ritorno”: Juve, l’indiscrezione ha spiazzato tutti

La Juve pensa a come ripartire, dopo il terremoto che l’ha colpita negli ultimi tempi, nel migliore dei modi e spunta ora un’indiscrezione che ha spiazzato tutti.

La Juventus, dopo l’addio di Andrea Agnelli e co., è chiamata a ripartire. In attesa di conoscere quale sarà il suo destino, il club sta lavorando per una ripartenza in piena regola. Ripartenza che potrebbe portare con sé anche un ritorno inatteso. Queste le ultime riferite da ‘La Repubblica’.

La Juventus, con il suo nuovo presidente Gianluca Ferrero, è chiamata a fare del proprio meglio per ricostruirsi e per affrontare all’altezza delle aspettative la seconda parte di stagione che la attende tra Serie A ed Europa League. Ma proprio in vista di una nuova era, tuttavia, nel frattempo si sta anche guardando al passato.

Perché nella volontà della società ci sarebbe l’intenzione di riportare a Torino una figura che negli anni scorsi, prima di dire addio, ha lavorato in modo egregio. Cosa che d’altronde sta continuando a fare all’Inter, suo nuovo club di appartenenza da qualche anno a questa parte. Si tratta, ovviamente, di Giuseppe Marotta. Il punto della situazione.

Juve, l’idea che porta a Marotta si fa concreta: il club lo rivorrebbe con sé, questa la situazione attuale

Da un lato c’è la Juventus, dall’altro c’è Giuseppe Marotta con l’Inter. L’amministratore delegato è entrato a far parte del gruppo nerazzurro, rivale storico della Vecchia Signora, il 13 dicembre del 2018. Il suo attuale contratto è in scadenza a giugno del 2025, ma la Juventus vorrebbe provare a superare questo scoglio.

L’Inter, infatti, non intende privarsi delle sue indiscusse qualità in campo di mercato e di operazioni, ma la Juve starebbe seriamente pensando di provare a compiere l’imprevedibile: “Tentare di ottenere un clamoroso ritorno“, si legge. Al momento non ci sono stati contatti e non sono partiti tentativi dai piani alti della società bianconera.

Eppure, secondo quanto riferito questa mattina da ‘La Repubblica’ il desiderio di fare una telefonata cresce ogni giorno di più. Magari provando a fare leva sulla presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del club, ovvero sulla presenza di quello stesso tecnico con cui Marotta ha lavorato e che ha provato a portare proprio a Milano e all’Inter. Resta perciò da comprendere quali mosse deciderà di compiere la Juve e se le compirà.