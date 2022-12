Inter, tifosi delusi: avviati i contatti, addio a gennaio

Calciomercato Inter, il Mondiale in Qatar diventa una vetrina per un giocatore in particolare: discorsi avviati e possibile partenza già a gennaio.

L’Inter è tornata a disposizione di Simone Inzaghi per le partite amichevoli da disputare a Malta, in vista della ripresa di Serie A e Champions League. Nel mentre Marotta e Ausilio continuano a lavorare sul mercato, dove nel frattempo si sta venendo a prefigurare una possibilità. Addio già a gennaio? Le ultime.

Il gruppo di Simone Inzaghi, con coloro che sono già presenti e disponibili a Malta, tornerà in campo questa sera contro il Salisburgo per una nuova amichevole. L’intenzione è quella di arrivare agli impegni previsti nel migliore dei modi possibili, avendo nel mirino la sfida del 4 gennaio contro il Napoli.

In questo periodo di sosta generale, tuttavia, Marotta e Ausilio stanno continuando a lavorare in ottica calciomercato. Cercando di sviluppare al meglio le proprie idee per agevolare gli impegni previsti con la seconda parte di stagione. A tal proposito, oltre ai rinforzi si parla anche di possibili cessioni. E un nome su tutti è quello che ha al momento attirato maggiore interesse. Si tratta di Denzel Dumfries: gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, addio di Dumfries possibile già a gennaio? Il valore aumenta e i contatti con un club sono già avviati

A parlare di Denzel Dumfries e del suo futuro è stato questa mattina ‘Tuttosport’. Il Mondiale in Qatar si è rivelato per lui una vera e propria vetrina, specialmente dopo la sfida degli ottavi giocata contro gli Stati Uniti, in cui l’olandese ha messo in scena un vero e proprio show. Segnando un gol e servendo due assist.

Già le parole della sua agente, Rafaela Pimenta, hanno fatto intendere che il suo destino potrebbe essere scritto lontano dall’Inter. E adesso, come riferito da ‘Tuttosport’, sembrerebbe anche che i contatti con il Chelsea siano stati effettivamente avviati per far sì che la cessione si venga a concretizzare. Dal canto suo, poi, l’Inter non può che essere soddisfatta di quanto sta avvenendo proprio perché consapevole del fatto che il valore di Dumfries sta via via crescendo.

La richiesta per un’eventuale cessione può infatti adesso arrivare anche a 60 milioni di euro. Una cifra che farebbe senza dubbio comodo al club e la possibilità che possa dire addio già a gennaio inizia a farsi concreta. Anche se Inzaghi spera che il giocatore possa per lo meno terminare la stagione a Milano. Così come i tifosi che vorrebbero beneficiare dello stato di grazia in cui Dumfries sembra essere in questo momento.