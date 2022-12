😡 “Segna di meno”: Napoli, la bocciatura inattesa spiazza i tifosi

Il Napoli giocherà domani l’amichevole contro l’Antalyaspor, ma per un azzurro c’è stata una ‘bocciatura’ che ha spiazzato i tifosi.

In Turchia è tutto pronto per il ritorno in campo del Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei, infatti, domani, alle ore 18.45 in Italia, giocherà l’amichevole contro l’Antalyaspor. Quella contro il club turco sarà solo la prima delle quattro gare di preparazione alla ripresa del campionato, che ci sarà il prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzagni.

La squadra campana, di fatto, giocherà un’altra amichevole in Turchia, quella contro gli inglesi del Crystal Palace, mentre le altre due le disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona. Delle gare che si giocheranno a Fuorigrotta solo la prima è stata ufficializzata, ovvero quella del prossimo 17 dicembre contro il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina.Â

Luciano Spalletti, al netto dei cinque giocatori che in questi giorni sono stati impegnati con le rispettive nazionali al Mondiale in Qatar, non ha disposizione per la gara di domani solo Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu, i quali in questi primi giorni in Turchia stanno effettuando del lavoro personalizzato. Proprio su uno dei calciatori azzurri che giocheranno domani contro l’Antalyaspor, bisogna registrare una ‘bocciatura’ inattesa.

Napoli, la ‘bocciatura’ di Ciro Immobile spiazza i tifosi partenopei: “Raspadori? E’ più forte tecnicamente ma segna meno di me”

Ciro Immobile, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sportitalia’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni su Giacomo Raspadori: “Se è lui il nuovo Immobile? E’ più forte di me, ma è meno bomber: fa meno gol. Ha tanta fame e gli riconosco questo grande merito. E’ sia un grande giocatore che un bravo ragazzo, questo vale molto”Â

L’attaccante della Lazio ha poi concluso il suo intervento sul team partenopeo: “Napoli? Ha un grande vantaggio a livello di punti in classifica, ma con il Mondiale non so come andrà a finire. E’ una cosa nuova per noi la Coppa del Mondo in questo periodo, ma riuscirà a fare grandi cose se riuscirà a mantenere il ritmo che ha avuto nella prima parte di stagione. Campionato? E’ atipico, ma daremo filo da torcere. Alla Lazio mi sento a casa, anche se il 50% resta sempre napoletano”.