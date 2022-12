Napoli, l’affare si complica: due big di Premier sul pallino di Giuntoli

In casa Napoli si pensa al futuro. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli valuta alcuni nomi tra i giovani talenti del futuro europeo.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La squadra ha collezionato vittorie e grandi prestazioni sia in Italia che in Europa e i risultati sono evidenti sotto gli occhi di tutti. Uno dei protagonisti di questa fantastica prima parte di stagione è fuori dal rettangolo di gioco, ovvero il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ciò che ha fatto il dirigente del club partenopeo ha sbalordito gli addetti ai lavori e ha portato il club ad essere visto come un esempio.

Il direttore sportivo del Napoli ha compiuto un’autentica rivoluzione nel club, ha ceduto alcuni dei pilastri della rosa e giocatori che hanno fatto la storia del club partenopeo. In questo modo la società ha abbassato notevolmente il monte ingaggi, ma allo stesso tempo sono arrivati giocatori funzionali al gioco di Spalletti. Calciatori che subito si sono ambientati all’interno del club azzurro.

Gli esempi di Kim e Kvaratskhelia sono chiari ed i due giocatori, autentiche sorprese del club, sono stati tra i migliori in questa prima parte della stagione. Giuntoli non si ferma e anzi intanto monitora il mercato e valuta alcuni tra i giovani talenti più interessanti del panorama mondiale.

Napoli, è sfida dalla Premier League per Antonio Silva

Ora che il campionato è fermo il dirigente azzurro guarda al Mondiale e non solo monitorando alcuni tra i giovani più interessanti sul panorama mondiale. Il club partenopeo osserva da vicino, da molto tempo, il giovane difensore del Benfica Antonio Silva. Il classe 2003 viene considerato come uno dei giovani centrali più forti al mondo e lo sta dimostrando in questa prima parte di stagione. Silva fa parte dei convocati del Portogallo per i Mondiali in Qatar.

In Italia non solo il Napoli, ma anche la Juventus monitora le prestazioni del calciatore portoghese anche se il Benfica attende l’asta internazionale. Secondo quanto riporta il quotidiano portoghese A Bola Tottenham e Liverpool sono pronte a presentare una grossa offerta per il calciatore, magari provare ad acquistarlo già nella prossima sessione di calciomercato a gennaio. Due rivali molto potenti per gli azzurri ed un affare che potrebbe così sfumare.