Mercato Roma, non solo Solbakken: doppia idea per Mourinho

Il mercato della Roma potrebbe subire un’improvvisa accelerata dopo l’affare Solbakken. Come rivelato dalle ultime indiscrezioni, Mourinho vorrebbe completare l’organico giallorosso con almeno altri due innesti. Massima attenzione anche al capitolo cessioni

Dopo l’affare Solbakken, il mercato giallorosso è già pronto a ritornare prepotentemente nel vivo. Dopo la chiusura della trattativa per l’ex attaccante del Bodo, la Roma potrebbe puntare l’indice su un nuovo terzino destro. La rottura totale con Karsdorp spingerà i giallorossi sul mercato. Non trovano conferme le indiscrezioni su Faraoni e neanche quelle su Cuadrado. L’esterno colombiano resterà alla Juventus almeno fino al termine della stagione (e del suo attuale contratto).

Detto questo, Mourinho aspetterà notizie dalla dirigenza, ma è chiaro che verrà sondato con forte insistenza un nuovo profilo per la fascia destra, fondamentale per completare il parco esterni. Celik sarà promosso titolare, mentre il nuovo acquisto reciterà il ruolo di prima alternativa. Non è da escludere che la Roma concentri le sue risorse economiche su un centrale difensivo adattando Zalewski sulla corsia di destra in vista del proseguimento della stagione.

Un nuovo terzino, ma anche un nuovo centrale di difesa. No secco alla Juventus per il prestito di Rugani. Mourinho punterà su un profilo esperto, adattabile sia nella difesa a tre, sia in caso di passaggio alla difesa a quattro. Il tecnico portoghese potrebbe pescare dal mercato estero. Piacciono Baschirotto e Ferrari, ma i due profili restano praticamente irraggiungibili per gennaio. Doppia idea per Mourinho per completare la difesa, ma per il momento non esiste nessuna trattativa ufficiale.

Mercato Roma, si partirà dal capitolo cessioni

Un nuovo terzino destro, un nuovo centrale difensivo, ma occhio anche al capitolo cessioni. Certo l’addio di Karsdorp. Il terzino olandese, dopo la rottura con Mourinho potrebbe decidere di accasarsi alla Juventus con la formula del prestito. La Roma vorrebbe incassare almeno un paio di milioni con la formula del prestito oneroso.

Non solo: massima attenzione anche alla situazione legata al futuro di Shomurodov, corteggiato da Torino, Sampdoria e Bologna. La Roma vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo, ma non è escluso che i giallorossi aprano anche all’idea del prestito con diritto di riscatto senza obbligo. Verso l’addio anche Kumbulla, il quale piace a Bologna, Udinese e Torino.