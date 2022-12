Napoli, Giuntoli punta Ilic ma un elemento blocca tutto: e la Lazio…

Cristiano Giuntoli ha già nel mirino l’obiettivo per la prossima estate. Su Ivan Ilic, però, ci sono ben due problemi da risolvere.

Il mercato riaprirà tra qualche settimana. Ci si aspetta una sessione invernale dove soprattutto le big tenteranno di mettere mano al portafoglio per migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori. Difficoltà evidenti quelle respirate da Inter e Juventus, tanto per fare un esempio, con un Napoli che di contro ha viaggiato a velocità importante nel corso di tutta la prima parte del campionato. Ed è proprio per questo motivo che sembra difficile la società azzurra vada a lavorare in sede di mercato, soprattutto perchè c’è volontà da parte della società di non mettere mano ad una macchina che fino a questo momenti si è rivelata praticamente perfetta.

Eppure, Cristiano Giuntoli ha dimostrato di essere uno al quale non piace partire in ritardo rispetto agli altri. Il direttore sportivo del Napoli ha fatto un gran lavoro la scorsa estate, frutto ovviamente di una programmazione che ha visto lo stesso Giuntoli impegnato su diversi fronti. Da mesi, come nel caso di Kvaratskhelia, il ds stava monitorando la situazione, cosi come anche per altri giocatori che in questa prima parte hanno reso al massimo delle proprie possibilità.

Napoli, occhi puntati su Ilici del Verona: ma c’è un problema

Se è vero, dunque, che durante la prossima sessione non dovrebbero esserci operazioni significative per il mercato del Napoli, discorso diverso sarà quello relativo alla scorsa estate. E proprio per questo Giuntoli sta lavorando fin da ora, per andare poi ad intavolare trattative che possano vantare di una preparazione adeguata in tempi non sospetti. Uno degli elementi sui quali si è soffermata l’attenzione del ds azzurro è quello di Ivan Ilic, centrocampista del Verona e della nazionale serba.

Da settimane si parla proprio di lui in ottica Napoli. La valutazione che fa il club scaligero, secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Verona’, è di 25 milioni di euro. Il problema, però, risiede nella modalità dell’operazione, che avrebbe due visioni discordanti da parte dei due club.

Il Napoli, infatti, vorrebbe prendere il giocatore in prestito (magari anche a gennaio?), mentre il Verona è disposto a cederlo solo a titolo definitivo. Da capire se si sarà in grado di trovare una quadra, ed intanto occhio alla Lazio che è interessata fortemente al giocatore.