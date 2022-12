Napoli, Spalletti sorprende tutti: in Turchia una soluzione inedita

La decisione di Spalletti che sorprende tutti. Stasera il Napoli torna in campo contro l’Antalyaspor, e l’allenatore ha preparato una ‘sorpresa’.

Manca poco meno di un mese al ritorno in campo. La Serie A accoglierà nuovamente un Napoli che si prepara ad un ritorno importante, come capolista e protagonista. Da capire come si tornerà nuovamente a regime dopo aver giocato una competizione importante come il Mondiale. Sono stati cinque gli azzurri convocati in Qatar, ma arrivati ai quarti di finale sono ormai tutti eliminati, e dunque faranno rientro a Napoli nei prossimi giorni.

Nel frattempo la squadra sta svolgendo un periodo di ritiro in Turchia. Allontanarsi da Napoli e dall’Italia per trovare certezze lontano da casa. Poi si farà rientro a casa, le feste natalizie, il capodanno e subito dopo si tornerà in campo. Alla squadra di Luciano Spalletti il peso, però, di dover dimostrare tanto all’interno di un contesto particolare come il campionato italiano e dove, sicuramente, le big proveranno a rifarsi sotto in maniera importante.

Napoli, il tridente inedito e la scelta di Spalletti

Come detto stasera il Napoli scende in campo. Alle 20.45 locali (18.45 italiane) la squadra azzurra affronterà l’Antalyaspor, squadra che naviga nel mezzo della classifica del massimo campionato turco. Per Osimhen e compagni l’obiettivo è quello di non perdere forma, cercare di mantenere il ritmo anche con il Mondiale che imperversa e la sosta lunghissima nel bel mezzo della stagione.

E’ probabile, secondo quanto riportato da ‘Il corriere del Mezzogiorno’, che Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia tornino in campo nuovamente insieme. Un momento che tanti tifosi del Napoli aspettavano, soprattuto per rivedere il georgiano in campo dopo un lungo periodo fuori a causa dell’infortunio.

Insieme a loro, si legge, sul lato sinistro Spalletti dovrebbe decidere di schierare Giacomo Raspadori: cosi si andrebbe a comporre un tridente azzurro assolutamente inedito, ma che potrebbe anche regalare qualche consapevolezza in più all’allenatore del Napoli. Appuntamento, come detto, oggi alle 20.45: la partita sarà visibile in chiari per gli abbonati ‘Dazn’, mentre in Pay-per-view sui canali ‘Sky Sport’.