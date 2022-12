Juve scatenata, Elkann ha in serbo tre colpi per spegnere le polemiche

In casa Juve si guarda ancora al mercato. La società vuole rinforzare la squadra e ringiovanirla e spegnere anche le recenti polemiche.

Gli ultimi giorni in casa Juve sono stati molto ‘caldi’. Il club bianconero sta facendo i conti con la questione legata alle indagini della Procura di Torino e gli ultimi rumors non sono molto positivi. Il futuro della società è in bilico e, dopo le dimissioni di Agnelli e Nedved nell’ultimo Cda del club, potrebbero esserci nuovi scossoni. La squadra ed il tecnico Allegri attendono ed intanto lavorano in vista della ripresa del campionato.

Il club torinese ha concluso il 2022 con una serie di successi consecutivi e la squadra è rientrata in piena zona Champions League. La società di Elkann può candidarsi nuovamente alla lotta scudetto, ma intanto tutti sono preoccupati dagli ultimi accadimenti. Lo scossone dell’ultimo consiglio di amministrazione ha fatto molto rumore e ora sia i tifosi che gli addetti ai lavori attendono le possibili ripercussioni.

Intanto la società pensa al futuro, Elkann potrebbe annunciare agli inizi di gennaio la nuova dirigenza e potrebbero presto esserci anche movimenti di mercato. L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sui possibili colpi che la società potrebbe mettere a segno, tra le sessioni di gennaio e quelle del prossimo giugno.

Juve, un tris di colpi in arrivo per Allegri

Secondo il quotidiano torinese il club bianconero lavorerà per rinforzare la mediana e l’attacco dove il ruolo di Dusan Vlahovic non è più cosi sicuro. La società sta guardando con attenzione a quello che accade ai Mondiali e osserva la crescita di alcuni tra i giovani più interessanti del Mondiale. Gli Stati Uniti sono stati tra le sorprese della rassegna iridata ed hanno messo in mostra profili interessanti. La squadra bianconera ha osservato in particolare il figlio d’arte Weah ed il giovane Musah, accostato anche all’Inter.

Il club bianconero ha però un sogno in particolare, l’attaccante del Benfica e del Portogallo Goncalo Ramos. Il centravanti è esploso con una tripletta nell’ultimo match con la Svizzera, già era stato in passato accostato alle big europee ed ora il suo cartellino può esplodere. Sul calciatore ci sono diversi club ed anche la Juve ha messo il calciatore nel mirino. Elkann è pronto ad investire per una squadra ‘Mondiale’.