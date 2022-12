Calciomercato Napoli, Milan e Juve sfidano gli azzurri: costa 20 milioni

Il Napoli è stato finora protagonista di un grande campionato. La società non si ferma qui ed intanto pensa al futuro, studiando talenti.

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha dimostrato nell’ultima sessione di calciomercato di avere una grande attenzione per i giovani talenti. Negli ultimi anni il club azzurro ha più volte acquistato giovani sconosciuti, anticipando la concorrenza dei principali club italiani ed europei.

Il ruolo di Giuntoli è stato prioritario e la formazione partenopea è pian piano salita al vertice in Italia ed in Europa e la squadra è ormai di altissimo livello. In estate Giuntoli ha acquistato calciatori come Kvaratskhelia e Kim e questi sono risultati decisivi sin dai primi giorni. Il Napoli vola e lo fa riducendo le risorse; la società di De Laurentiis è stata da esempio per l’intero sistema italiano.

Gli azzurri hanno ceduto i pilastri della rosa, coloro che avevano gli ingaggi più onerosi, e li hanno sostituiti con giovani a costi molto bassi. L’operazione di rilancio di Lobotka è l’ulteriore gemma di una squadra e di un tecnico che brillano per gestione societaria e che sta ottenendo grandi numeri ovunque. Il club azzurro ha concluso il 2022 nettamente in vetta al campionato italiano e primo nel girone di Champions League. Gli azzurri si sono qualificati agli Ottavi come primi ed affronteranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte al prossimo turno.

Napoli, dura lotta per Kiwior

La dirigenza lavora comunque per migliorarsi e Giuntoli indaga su alcuni dei profili più interessanti in Italia e in Europa. Da tempo il club partenopeo segue con interesse la crescita del difensore polacco dello Spezia Kiwior. Il calciatore è esploso sotto la guida di Gotti ed ora è un elemento fondamentale del club ligure e della Nazionale polacca, nazionale con il quale ha disputato i Mondiali in Qatar.

Secondo quanto riporta La Nazione ben cinque club sono ora sulle tracce del calciatore. Non c’è solo il Napoli sul giocatore del club ligure, ma anche Juventus, Milan e Roma in Italia. All’estero invece è il West Ham il club più interessato, squadra che già in passato è più volte intervenuta acquistando nel campionato italiano. Da Ogbonna fino al più recente Gianluca Scamacca ed ora magari guarda il calciatore dello Spezia.