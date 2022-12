Calciomercato Napoli, il retroscena spiazza i tifosi: l’agente vuota il sacco

Napoli, l’agente interviene in diretta radiofonica e spiazza i tifosi: retroscena inaspettato, è stato molto vicino all’azzurro.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del calciomercato invernale. Nonostante manchi ancora qualche settimana all’apertura ufficiale della finestra di trasferimenti di gennaio, il club partenopeo si guarda attorno. L’obiettivo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è provare a battere la concorrenza per eventuali affari di mercato imperdibili. Squadra che vince non si cambia, questo è chiaro. Ma in ogni caso, qualora ce ne fosse l’opportunità, il duo De Laurentiis-Giuntoli è pronto a mettere mano al portafoglio.

Non serviranno grandi investi come fatto in estate. Solo qualche mese fa, infatti, lo spogliatoio del Calcio Napoli è stato smantellato e ricostruito da capo. Gli addii di tutti i top player della scorsa stagione avevano fatto infuriare parte della tifoseria che aveva anche duramente contestato le scelte della società. Gli arrivi di Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Raspadori, Simeone e Ostigard ha rimesso tutto a posto. Intanto, però, in orbita Napoli gira già qualche nome. Uno su tutti è quello di Pasquale Mazzocchi che, però, è alle prese con un brutto infortunio al ginocchio rimediato in allenamento a Coverciano con la Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Mercato Napoli, retroscena su Casale

In attesa di ulteriori novità in entrata, è tempo di alcuni retroscena di mercato. I nomi circolati attorno al club di Luciano Spalletti nelle ultime finestre di mercato sono numerosi. Tra questi anche quello di Nicolò Casale, calciatore di proprietà della Lazio trasferitosi nella Capitale dal Verona in estate. Anche il Napoli ci aveva provato ed a svelarlo è stato il suo agente, Mario Giuffredi.

Intervenuto in diretta radiofonica su ‘Radio CRC’, Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni a tal proposito. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Casale è stato molto vicino al Napoli, ma alla fine è andato alla Lazio e ne siamo felici. Siamo contenti di essere in biancoceleste, credo che il suo futuro sia lì. Anche Zaccagni sta bene alla Lazio, vuole continuare lì il suo percorso calcistico. Scudetto? Se il Napoli riuscirà a passare il mese di gennaio indenne potremo sperare di riabbracciare il tricolore”.