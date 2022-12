Napoli, stai attento ad Inzaghi: l’Inter ha la carta per stendere Spalletti

Inter-Napoli, Inzaghi è pronto a sorprendere e a stendere Luciano Spalletti. L’ex Lazio ha pronta la carta per battere gli azzurri alla ripresa

Ventisette giorni alla ripresa, ventisette giorni alla super sfida tra Inter e Napoli. Gli azzurri dovranno ripartire nella difficile cornice di San Siro, contro una delle formazioni più attrezzate della Serie A. Certo, il momento sembra favorevole agli uomini di Luciano Spalletti, ma al 4 gennaio ci sarà un reset totale sulle condizioni mostrate finora. E dunque, massima attenzione a quella che sarà la trasferta di Milano.

Anche perché l’Inter promette battaglia e sa bene di non avere molte chance per rientrare nella lotta Scudetto. Battere il Napoli significherebbe riaprire il proprio campionato, mentre cadere non avrebbe altro risultato che l’esclusione (quasi) definitiva dalla corsa al titolo. Ragion per cui, Simone Inzaghi è pronto a tendere la trappola agli uomini di Luciano Spalletti. E in questi di giorni di sosta, l’ex Lazio sta affinando la carta e la mossa giusta per stendere gli azzurri.

Napoli, fai attenzione ad Inzaghi: ecco la mossa segreta dell’Inter per battere Spalletti

Attenzione dunque a quello che bolle nella pentola nerazzurra. Come rivelato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Simone Inzaghi è pronto a tendere la trappola al Napoli con una mossa a sorpresa: l’inserimento dell’ex Roma Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko. Un nuovo ruolo per l’armeno, che ha sorpreso tutti in quel ruolo nell’ultima amichevole vinta dall’Inter per 4-0 contro il Salisburgo.

Una mossa che potrebbe certo sconquassare le scelte difensive del Napoli, che negli ultimi appuntamenti ha dimostrato di soffrire i calciatori che non danno molti punti di riferimento al proprio pacchetto arretrato. Lookman nella sofferta di vittoria di Bergamo ne è stato l’esempio e l’Inter potrebbe seguirlo.

Dopotutto, Mkhitaryan seconda punta potrebbe essere una buona cosa anche per riflettere sull’efficacia della Lu-La in occasione della gara contro Spalletti. E di qui stupirlo con un tandem inedito e sorprendere il tecnico nativo di Certaldo. Anche perché sia Lautaro Martinez che Lukaku non hanno dato segnali incoraggianti dal Qatar ed Inzaghi è chiamato a ragionarci.