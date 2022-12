😱 “Prendiamolo subito!”: pazza idea Napoli, può arrivare dalla Juventus

Napoli, pazza idea di calciomercato. Il suggerimento arriva dai social network: il prossimo colpo di Giuntoli potrebbe arrivare dalla Juventus

Squadra che vince non si cambia. Ma in realtà le cose potrebbero non essere così in casa Napoli. L’undici di Aurelio De Laurentiis e mister Luciano Spalletti, sulla carta e nei fatti, fa invidia a mezza Europa. I titolarissimi azzurri, anche se per ammissione dello stesso tecnico non c’è distinzione con chi parte dalla panchina, hanno macinato numeri da record. Nella prima parte di stagione, infatti, il Napoli è rimasto imbattuto in campionato, è al primo posto in classifica e si è posizionato primo anche nel girone di Champions League 2022/2023. L’unico passo falso è giunto solo contro il Liverpool, ad Anfield Road, ma la sconfitta non ha pregiudicato la qualificazione agli ottavi di finale del torneo europeo come testa di serie.

Insomma, questo Napoli sembra non aver bisogno di niente. Anche perché stavolta in panchina ci sono calciatori pronti a subentrare e che, probabilmente, partirebbero dal primo minuto in qualsiasi altro club. Dunque, le armi a disposizione dell’allenatore sono numerose e lo dimostrano anche i numeri. Dalla panchina le frecce per l’arco di Spalletti sono numerose, ma forse c’è ancora qualcosina da sistemare.

Calciomercato Napoli, suggerimento per far rifiatare Di Lorenzo

L’unica pecca sembra essere quella relativa alla fascia destra. Il capitano Giovanni Di Lorenzo le ha giocate praticamente tutte e solamente in qualche occasione ha rifiatato. Al suo posto, nei minuti finali, è entrato in campo Alessandro Zanoli. Il giovane laterale della SSC Napoli si è sempre fatto trovare al posto giusto, al momento giusto e Spalletti ed i tifosi l’hanno notato.

E’ chiaro, però, che per puntare allo scudetto, maggiore esperienza e personalità potrebbero far comodo al tecnico partenopeo. Proprio per questo motivo, sul proprio profilo ‘Twitter’, il giornalista Raffaele Auriemma ha lanciato una pazza idea di calciomercato. L’alternativa a Giovanni Di Lorenzo, secondo il suo punto di vista, potrebbe arrivare dalla Juventus. Il nome da lui suggerito è quello di Mattia De Sciglio. Di seguito il suo post sui social network: “Un rinforzo da prendere subito, come alternativa a Di Lorenzo, per serietà, applicazione e rendimento”.