💣 Calciomercato Napoli, intreccio con la Salernitana e colpo di scena

Il calciomercato del Napoli potrebbe scuotersi prima del previsto e coinvolgere nell’affare anche la Salernitana, la quale ci prova fin da subito.

Nella prima parte di stagione del Napoli fra Serie A e Champions League il centrocampista azzurro, Diego Demme, non ha goduto di considerazione. In parte a causa della condizione fisica minata da un infortunio al piede a inizio stagione e sopratutto perché il trio composto da Frank Anguissa, Piotr Zielinski e Stanislav Lobotka è intoccabili e tutte le variazioni sul tema non hanno comunque previsto l’italotedesco.

Ciò chiaramente porta Demme e l’entourage a valutare delle soluzioni repentine, già durante la sessione invernale di calciomercato. Pare sia la volontà del giocatore, scontento di non poter offrire il suo contributo alla causa, ma tuttavia non coincide del tutto con quella del tecnico Luciano Spalletti.

Pare infatti che l’allenatore toscano non voglia privarsi né di Diego Demme né di Gianluca Gaetano a stagione in corso. Sebbene consapevole dei pochi sprazzi di match concessi loro, al contempo il tecnico sa che la seconda parte dell’annata è quella più dura. È decisiva e sottoposta a cambi di temperatura che spesso influenzano l’andamento dei giocatori e quindi ricambi tornano utili. Oltre al fatto che si aggiunge una terza competizione, ovvero la Coppa Italia.

Calciomercato Napoli, Salernitana su Demme: Iervolino punta al prestito

Secondo le informazioni riportate da ‘SKY’, non sarà comunque semplice trattenere l’ex Lipsia. Demme, infatti, è un elemento appetibile tanto in Serie A quanto all’estero. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato dell’emittente di cui sopra, fa sapere che il giocatore potrebbe interessare alla Salernitana.

Al momento Demme conta solo con tre presenze all’attivo nella stagione 2022-23, ma ciò non ridimensiona la stima nei suoi riguardi e nei confronti della sua esperienza. Il patron granata, Danilo Iervolino, che gode di un’ottima relazione col patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, propenderebbe per un prestito. In tal caso anche il Napoli sarebbe costretto a tornare sul mercato per cercare il centrocampista che verrebbe a mancare, il quale dovrebbe avere caratteristiche non troppo dissimili da quelle di Stanislav Lobotka. Il club vi ragiona.