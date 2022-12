“È difficile”: Napoli, messaggio chiaro dell’agente. L’obiettivo può sfumare

Le dichiarazioni che arrivano da parte dell’agente escludono ad oggi la possibilità di vedere il giocatore con la maglia del Napoli. L’obiettivo sta sfumando.

Sebbene in passato alti e bassi non siano mancati, col tempo Mario Rui è divenuto una certezza per il Napoli. Il terzino portoghese è in azzurro dal 2017 e da Sarri a Spalletti è sempre stato un giocatore preso in grande considerazione, il quale ha conosciuto una netta escalation anche qualitativa. Con il capitano Giovanni Di Lorenzo è un pezzo inossidabile della difesa azzurra e idolo dei tifosi.

Il contratto del difensore portoghese col Napoli al momento scadrà nel giugno del 2025 con un ingaggio che supera i 2 milioni a stagione. Se si considera che la società ha inteso abbassare il monte stipendio a partire dallo scorso anno, si tratta di una somma importante che trasmette quando il giocatore valga per il club.

Inoltre, il Napoli al momento è primo nella classifica generale di Serie A con otto punti di vantaggio sul Milan, che è la formazione che segue gli azzurri. Numeri che parlano di una stagione importante, nella quale il Napoli non può nascondersi: l’obiettivo è la vittoria finale del campionato. Perciò il gruppo è ancora più solido e convinto nel compiere questa “missione”.

Napoli, porte chiuse per Parisi. L’agente: “Difficile, c’è già Mario Rui”

Mario Giuffredi, agente fra i tanti anche dello stesso Mario Rui, ha parlato così ai microfoni di ‘Radio CRC’ nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’: “Nell’ultimo anno e mezzo in Nazionale Mario è stato messo un po’ da parte, nonostante sia da tempo uno dei terzini più importanti in Europa. I Mondiali in pratica li ha assaporati quando sono stati disputati in Russia, ma per la sua carriera, se dobbiamo scegliere tra le due cose, preferiremmo la vittoria dello scudetto”.