Calciomercato Napoli, addio di Mario Rui: l’annuncio dell’agente

Il Napoli si prepara per rientrare in campo a gennaio dopo i Mondiali e in merito all’obiettivo di fine stagione ha parlato l’agente di Mario Rui: può dire addio? Le ultime.

Il Napoli si prepara per (ri)scendere in campo con la Serie A una volta terminata la parentesi dei Mondiali in Qatar. Se Spalletti si sta concentrando sulla preparazione in campo, Giuntoli sta pensando a quello che si può prospettare sul mercato. È arrivata anche la rivelazione da parte dell’agente di Mario Rui sulle intenzioni del giocatore.

Nella prima parte di stagione in molti si sono messi in mostra tra le file azzurre. Uno tra questi è stato senza dubbio Mario Rui, che ha dimostrato tutte le proprie qualità. Venendo perciò ripagato anche da Spalletti con la piena fiducia.

Dopo quanto mostrato perciò in campo, delle logiche di calciomercato che potrebbero crearsi alla fine di questa stagione in merito al suo futuro, ha parlato proprio il suo agente. Queste le dichiarazioni di Mario Giuffredi.

Calciomercato Napoli, parola all’agente di Mario Rui: queste le ultime sul suo futuro

In diretta a ‘Radio Punto Nuovo’, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, l’agente di Mario Giuffredi ha dichiarato in merito al suo assistito: “Mario Rui sta disputando il suo miglior campionato nel Napoli. Forse due anni e mezzo fa era un po’ criticato ma l’anno scorso è stato uno dei giocatori più positivi”.

“Quella di Mario Rui – ha continuato – è semplicemente continuità. I meriti sono sempre in gran parte del calciatore. Sicuramente Spalletti ha influito molto in questo anno e mezzo di gestione, anche se mi riservo un 70% per Mario Rui. Dissi che Mario sarebbe andato via quando avrebbe dimostrato di essere un grande giocatore e avrebbe vinto lo scudetto”.

“Se dimostrerà – ha riferito in conclusione l’agente del calciatore – fino a giugno quanto sta facendo e vincerà lo scudetto, allora inizieremo a pensarci. Finché non accadrà dovremo restare concentrati sull’obiettivo, che sarebbe una cosa leggendaria, resterebbe nella storia. Concentriamoci da qui a giugno, poi ciò che sarà vedremo”.