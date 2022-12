Calciomercato Napoli, il big dice addio ad una sola condizione: parla l’agente

Napoli, occhio all’annuncio improvviso dell’agente. Il big di Luciano Spalletti può dire addio ad una sola condizione, ecco quale

Torna a far muovere i propri rotori il Napoli, che ieri è tornato a spiccare il volo nella prima delle quattro amichevoli invernali. Contro l’Antalyaspor, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno ripreso perfettamente da dove avevano lasciato. Una squadra che funziona a pennello, nonostante qualche assenza ancora pesante tra le fila dei partenopei. Assenze dovute dai cinque calciatori impegnati al Mondiale (e di rientro dopo il soggiorno in Turchia) e da qualche acciaccato.

E nel mentre che la squadra lavora per la ripresa del 4 gennaio contro l’Inter, un grande interrogativo frulla nella testa dei tifosi: come migliorare questa squadra? Un qualcosa che va di pari passo con i piani di mercato di Giuntoli e di De Laurentiis. E che va di pari passo anche con quelli che potrebbero essere gli eventuali addii a fine stagione. Dopotutto i big in vetrina sono già tanti e il Napoli sa bene che per molti dei suoi gioielli ci sarà la fila. Anche per quelli meno sospettabili.

Calciomercato Napoli, il big di Spalletti dice addio? L’agente rivela tutto in diretta: va via ad una sola condizione

Fila che vedrà interessato anche un veterano come Mario Rui. L’ex Roma si è rilanciato alla grande con Luciano Spalletti e ora è diventato uno dei big di questo Napoli. “Nell’ultimo anno e mezzo anche il Portogallo lo aveva messo un po’ da parte, ora è tornato tra i terzini più importanti d’Europa”: parole di Mario Giuffredi, agente del portoghese, che a ‘Radio CRC’ ha fatto il punto sul momento del proprio assistito.

Assistito come Fabiano Parisi, giovane interessante dell’Empoli e spesso accostato al Napoli come erede di Mario Rui: “Non è corretto parlare di mercato ora, Mario è un calciatore di primissimo livello. Andrebbe via da qui solo dopo aver vinto qualcosa di importantissimo come lo Scudetto. E poi dovrebbe arrivare un’offerta davvero importante per convincerlo. Mario sta benissimo a Napoli”, ha concluso Giuffredi.